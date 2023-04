Stahl hängt die Fußballschuhe an den Nagel

Von: Robert Gasser

Mit Dominik Stahl verlässt ein absoluter Leistungsträger der SpVgg Unterhaching und ein Vorzeige-Profi die Fußball-Bühne – zumindest als Aktiver. © imago

Es hatte sich schon lange angedeutet, jetzt ist es offiziell. Dominik Stahl, langjähriger Profi bei der SpVgg Unterhaching und beim TSV 1860 München, beendet seinen Karriere. Das Knie spielt nicht mehr mit.

Unterhaching – Mit 34 Jahren beendet Hachings Dominik Stahl nun seine aktive Fußballkarriere. Aus der Jugend der TSG Hoffenheim wechselte der gebürtige Osterburkener 2004 nach München zur U17 des TSV 1860. Aus dem Nachwuchs der Löwen schaffte er es 2009 über die Amateure zu den Profis in die 2. Bundesliga, wo der Mittelfeld-Akteur insgesamt 123 Zweitliga- und sechs DFB-Pokal-Partien bestritt. 2016 ging er dann zum damaligen Regionalligisten nach Unterhaching. Mit der Spielvereinigung wurde er noch im selben Jahr bayerischer Amateurmeister und stieg in die 3. Liga auf. Unvergessen bleibt hierbei sein vorentscheidender Treffer zum 1:0 im Relegationsrückspiel in Elversberg. Insgesamt 123 Spiele in der Regionalliga, der 3. Liga und im DFB- sowie BFV-Pokal bestritt Stahl für die Vorstädter bis heute.

Eine schwere Knieverletztng verhindert nun die Fortsetzung seiner aktiven sportlichen Laufbahn. Das ist nicht nur bitter für Stahl selbst, sondern auch für die SpVgg Unterhaching, die einen gesunden und fitten Dominik Stahl sehr gut gebrauchen könnte.

So ist auch SpVgg-Präsident Manfred Schwabl ist voll des Lobes: „Dominik war über seine gesamte Karriere nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern vor allem eine überragende Persönlichkeit. Er verkörperte unsere Werte zu jeder Zeit und ist dabei immer ein extrem bodenständiger und netter Typ geblieben. Er war zudem ein echter Führungsspieler auf dem Platz, den jeder Spieler und der gesamte Verein in hohem Maße wertschätzt. Der Höhepunkt mit ihm war natürlich die Meisterschaft und der Aufstieg 2017, bei dem er als unser Mittelfeldmotor die Richtung vorgegeben hat. Wir sind Dominik über alle Maßen dankbar und werden ihn immer als Teil der Haching-Familie ansehen. Auf seinem weiteren Weg wünsche ich ihm natürlich viel Erfolg und die Tür im Sportpark wird für ihn immer offenstehen, das weiß er auch.“

Dominik Stahl: „Nach dieser langen Ausfallzeit kommt die Entscheidung für die meisten sicher nicht überraschend. Dennoch war es ein langer Prozess, aber an diesem Punkt ist es einfach nur sinnvoll. Ich bin Haching unglaublich dankbar, dass sie mir immer alle Zeit und Unterstützung gegeben und mir nie Druck gemacht haben. Die Vertragsverlängerung während der Ausfallzeit war eine großartige Geste von Manni Schwabl, das ist nicht selbstverständlich! Es waren unglaublich schöne Jahre hier und ich blicke auch generell sehr dankbar auf meine ganze Karriere zurück. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Abschnitt und wer weiß, die Fußballwelt ist klein und vielleicht sieht man sich ja wieder!“