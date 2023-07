Star-Auswahl des Amateurfußballs

Von: Umberto Savignano

Die aktuelle Mannschaft des FC Deisenhofen gewann das gut besetzte Blitzturnier. © Leon Müller-WiesenFCD

Martin Mayer wird beim FC Deisenhofen mit einem Abschiedsspiel geehrt.

Deisenhofen – Die Mannschaftsaufstellungen lasen sich ein bisschen wie eine Auswahl des regionalen Amateurfußballs der vergangenen 15 Jahre: Florian de Prato, Roman Tyce, Sandro Sponziello, Markus Werth, Sean Erten, Thomas Schwarzbauer, Martin Kulmus, Andreas Staufner und viele andere hatten sich nach dem Blitzturnier des FC Deisenhofen mit den Regionalligisten FC Augsburg II und SV Wacker Burghausen auf dem Sportplatz versammelt, um Martin Mayer mit einem Abschiedsspiel zu überraschen. Der bald 36-Jährige hatte ja nach fast zwei Jahrzehnten seinen Abschied aus der ersten FCD-Mannschaft bekanntgegeben (wir berichteten). Aus diesem Anlass stellten sein früherer Trainer sowie guter Freund und Trauzeuge Dieter Meixelsberger und der langjährige ehemalige Manager Franz Perneker zwei Teams mit alten Weggefährten zusammen. Mayer spielte bei diesem Nostalgie-Kick über zweimal 20 Minuten auf beiden Seiten. „So hat er auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, es ging 3:1 aus“, schmunzelte Deisenhofens aktueller Manager Thomas Werth, der dem Vereinsurgestein die Freude ansah: „Martin war nie einer, der große Emotionen gezeigt hat, aber ich habe ihn erwischt, als er eine Träne im Auge hatte. Es hat ihm schon gefallen.“ Mayer bestätigte das, verriet aber auch, dass es mit der Geheimhaltung nicht ganz geklappt hatte: „Ich habe es gewusst. Bei der Taufe meiner kleinen Tochter am Sonntag davor habe ich auf einem Handy zufällig die Nachricht aus der WhatsApp-Gruppe zu meinem Abschiedsspiel gesehen. Ich habe aber nicht gewusst, wer kommt. Es war deshalb genauso schön.“

Das zwar wesentlich ernsthaftere, aber vom Rahmen her auch als Familienfest inszenierte Blitzturnier, das unmittelbar davor stattfand, gefiel wiederum Werth aus sportlicher Sicht, denn die Blauhemden feierten zwei 2:0-Siege. Gegen die FCA-Reserve trafen Arian Kurmehaj (32.) und Vincent Bürstner (42.), gegen die vom ehemaligen FCD-Coach Hannes Sigurdsson trainierten Burghauser Yasin Yilmaz (18.) und Paul Schemat (46.).

Werth wollte einerseits die Ergebnisse nicht überbewerten: „Bei Burghausen haben laut Hannes Sigurdsson sehr viele Leute gefehlt, das Spiel darf man nicht als Gradmesser sehen, und Augsburg ist ja praktisch eine A-Jugend.“ Andererseits war der Manager „sehr zufrieden. Wir haben 22 Spieler eingesetzt, darunter sieben von den aufgerückten 15 A-Junioren.“ Und von denen durfte mit Bürstner einer gleich einen Treffer bejubeln. „Das ist natürlich erfreulich. Er hat schon mal gezeigt, dass er auch im Herrenbereich für ein Tor gut ist.“ Auch die Entwicklung von Paul Schemat, der in der Winterpause aus Augsburg gekommen war, gefällt Werth. Der 20-jährige Stürmer traf ebenfalls und das nicht zum ersten Mal in der Vorbereitung. „Er war lange verletzt, bevor er zu uns kam. Jetzt ist er fit und man sieht, dass er ein Superfußballer ist. Er wurde ja auch beim FC Bayern ausgebildet“, so der FCD-Manager.

Insgesamt sei das Blitzturnier einschließlich des Überraschungsspiels für Mayer und des anschließenden Beisammensitzens eine rundum gelungene Veranstaltung gewesen. „Am Fußballplatz soll es bis halb eins gegangen sein und dann sind noch einige zum Waldfest weitergezogen“, verriet Werth.

Getrübt wurde die gute Stimmung nur durch das Pech von Florian Boos: Das FCD-Vorstandsmitglied zog sich beim Mayer-Abschiedskick einen Achillessehnenriss zu.