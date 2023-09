Kreisliga 1: Aufsteiger Türk Sport Garching und SV Olympiadorf marschieren vornweg

Teilen

Chef an der Seitenlinie: Adis Letica trainiert den FC Türk Sport Garching. (Archivfoto) © Dagmar Rutt

2. Spieltag in der Kreisliga 1 und mit Blick auf die Tabelle gibt es bereits Überraschungen. Beide Aufsteiger stehen an der Spitze der Tabelle.

Dachau – Aufsteiger Türk Sport Garching führt die Tabelle der Kreisliga München 1 an. Doch die wahre Überraschung steht auf Rang zwei: Neuling SV Olympiadorf hat aus zwei Spielen sechs Punkte geholt. Zuletzt gab es einen Sieg im Aufsteigerduell gegen Bergkirchen. Die Münchner setzen ihre Erfolgsserie fort, die in der Kreisliga vor einem Jahr begann.

SV Olympiadorf – TSV Bergkirchen 4:2

Trotz vieler Ausfälle zeigte Bergkirchen beim Mitaufsteiger eine gute Mannschaftsleistung. Die Gastgeber gingen in der 18. Minute durch Abdirahman Musse Bile mit 1:0 in Führung, er traf aus 20 Metern mit einem Flachschuss. Diese Führung konnte Simon Zacherl mit einem berechtigten Handelfmeter in der 27. Minute egalisieren.

Nach der Halbzeit erhöhte Olympiadorf durch Nicolai Wittke in der 47. Minute auf 2:1. Doch abermals glich Bergkirchen aus. Philipp Guellich köpfte nach einer Ecke von Stefan Umkehrer ein. Dann aber war es mit der Herrlichkeit vorbei. Die Gastgeber erhöhten in der 59. Minute durch Abdirahman Musse Bile auf 3:2, und in der 90. Minute stellte Nicolai Wittke auf 4:2. Die beiden Bergkirchner Spielertrainer Simon Zacherl und Stefan Frimmer waren sich einig: zu viele Individuelle Fehler, die die spielerisch starke Mannschaft des SV Olympiadorf bestrafte. In der Offensive wurden gute Situationen nicht vernünftig ausgespielt. (ro)

FC Türk Sport Garching –SpVgg Erdweg 5:3

Das war ein verrücktes Spiel: Erst lag Erdweg 0:3 hinten, stellte dann auf 3:3, um am Ende beim selbst ernannten Aufstiegsfavoriten und Aufsteiger aus der Kreisklasse 3:5 zu verlieren. Die Gastgeber gingen durch einen von Paul Costea verwandelten Foulelfmeter (6.) in Führung. Osman Doman (8.) und Selim Magat (23.) erhöhten schnell auf 3:0. „Wir waren die ersten 15 Minuten gar nicht auf dem Platz“, so der Kommentar von SpVgg-Sprecher Robert Strixner.

Doch nach dem 0:3 drehte Erdweg auf. Martin Reindl besorgte in der 30. Minute zunächst das 3:1. Bis zur Halbzeit schon hätte es auch 3:3 stehen können, aber beste Chancen wurden vergeben. Mit einem Doppelschlag durch Thomas Kreppold (47.) und und Fabian Meier (54.) hieß es trotzdem kurz nach der Pause 3:3. Die beste Chance auf das 4:3 für Erdweg hatte Martin Reindl, der in der 60. Spielminute nur den Pfosten traf. Fünf Minuten später machte Selim Magat sein zweites Tor, weitere fünf Minuten später traf Georgica Chiata zum Endstand. Das Fazit Strixners: „Gut gespielt, aber gegen eine technisch sehr versierte Mannschaft leider verloren.“ (ro)

TSV Allach – SV Niederroth 1:1

Timo Schreier, Sportlicher Leiter beim SVN, sagte, dass das Unentschieden absolut gerecht gewesen sei. Beide Mannschaften seien sich auf Augenhöhe begegnet.

Lukas Schmitt brachte Niederroth schon Sekunden nach dem Anpfiff in Führung. Die Führung hielt bis zur 50. Minute, dann vollendete Allachs Torjäger Thomas Huser einen Angriff zum 1:1. Mitte der ersten Halbzeit hatte der SVN das Spiel ein wenig aus der Hand gegeben, die zweite Hälfte dagegen war komplett ausgeglichen. Kurz vor Schluss hätten die Niederrother noch gern einen Foulelfmeter gehabt, aber der Schiedsrichter war anderer Meinung. „Jetzt müssen mal drei Punkte her“, so Schreiers deutliche Forderung. (ro)

TSV 54 DJK München – SV Weichs 2:3

Zweites Spiel, erster Sieg – und der ging in Ordnung. Weichs erwischte einen Traumstart, Ferdinand Königer traf in der Anfangsminute. Christoph Reichart (13.) und Mersad Alic (27.) stellten flugs auf 3:0. Das passte. Allerdings mussten wie Weichser die Gastgeber noch vor der Pause herankommen lassen. Ben Puta traf nach einer halben Stunde zum 1:3, ein Eigentor von Philipp Heiß brachte München 54 sogar auf ein Tor heran (45.).

Aber die Weichser standen nach Wiederbeginn hinten sicher. „Wir haben super verteidigt“, freute sich Trainer Korbinian Regert. Die Münchner hatten zwar viel Ballbesitz und drückten, eine wirklich gute Chance gewährten die Weichser ihnen jedoch nicht mehr. Im Gegenteil: Bei einem Konter hätte Haris Umic vorzeitig aller klar machen können. Vor den Toren passierte in der zweiten Halbzeit insgesamt nicht viel, das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab. Regert: „Fouls, Diskussionen, Nickligkeiten, das hat uns in die Karten gespielt, denn das alles hat Zeit von der Uhr genommen.“ (tol)

SV Untermenzing – TSV Eintracht Karlsfeld II 1:1

Das Auftaktprogramm der Eintracht-Zweiten ist speziell. Erst ging es gegen die starken Aufsteiger Olympiadorf München und Türk Sport Garching, nun folgte das Auswärtsspiel bei Absteiger SV Untermenzing. Was dieses Trio gemeinsam hat: Es liegt auf den ersten vier Plätzen der Tabelle. In Untermenzing sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Duell mit leichten Ballbesitzvorteilen für die Heimelf. Der SVU legte in der 9. Minute durch Christopher Kolbeck vor, der nach einem Handspiel vom Elfmeterpunkt traf. Für Eintracht-Coach Flo Beutlhauser war die Entscheidung „ein Witz“, anders als der „ganz klare“ Foulelfmeter in der 25. Minute für seine Mannschaft. Tim Duchale verwandelte.

Beide Teams hatten Möglichkeiten auf ihren zweiten Treffer. Untermenzing war vor allem bei Standards gefährlich, die Gäste hatten in der Schlussphase zwei Hochkaräter. Doch Beutlhauser trauerte den vergebenen Möglichkeiten nicht nach: „Wir hätten auch 1:3 verlieren können. Der Punkt ist schon okay.“ (stm)