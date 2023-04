SpVgg Unterhaching: Starke Leistungen und auslaufende Verträge

Von: Robert M. Frank

Dennis Waidner (l.) präsentiert sich derzeit in herausragender Form. © Robert Brouczek

Die Zukunft von mehreren wichtigen Stammspielern der SpVgg Unterhaching in der kommenden Saison ist noch ungewiss.

Unterhaching – In den Reihen der SpVgg Unterhaching befinden sich derzeit einige Spieler, die beim Tabellenführer der Regionalliga Bayern zu den absoluten Stammkräften gehören. Angefangen bei René Vollath im Tor, über die Abwehr rund um David Pisot und die beiden Routiniers Markus Schwabl und Josef Welzmüller, das Mittelfeld mit dem zweikampfstarken Manuel Stiefler oder dem quirligen Standard-Spezialisten Simon Skarlatidis bis hin zum Sturm mit dem kopfballstarken Angreifer Mathias Fetsch: All diese Spieler avancierten beim Ligakrösus zu den Leistungsträgern. Während die genannten Akteure bei den Hachingern noch einen Vertrag über den Sommer 2023 hinaus besitzen, ist die Zukunft indes bei zahlreichen anderen Stammspielern für die kommende Saison noch offen.

Lässt man die Spieler ohne Startelfeinsatz in der laufenden Saison sowie den nach einer Verletzungspause langsam wiederkehrenden Stephan Hain außen vor, bleiben immer noch sechs Spieler der Kategorie Stammspieler ohne Vertrag für die kommende Saison übrig. Bezüglich der Fortsetzung der Zusammenarbeit müssen sich Verein und Spieler beim bundesligaerfahrenen Sebastian Maier ebenso noch einig werden wie bei Top-Torjäger Patrick Hobsch (17 Treffer), bei den beiden starken Außenbahnspielern Niclas Anspach und Christoph Ehlich, bei Abwehr-Talent Viktor Zentrich und beim spielstarken Allrounder Dennis Waidner.

Nicht nur in den eigenen Reihen werden Spieler wie der letztgenannte Waidner besonders geschätzt, sondern möglicherweise auch bei der Konkurrenz. Der 22-Jährige gab zuletzt im defensiven Mittelfeld eine hervorragende Figur ab. Der vor der Saison von den Würzburger Kickers gekommene Günzburger zeigte nach seiner Versetzung von der defensiven Außenbahn ins Mittelfeld starke Vorstellungen.

„Wenn man Ahnung hat, sieht man was er für ein fantastischer Spieler ist“, sagt Wagner über den beim FC Bayern in der Jugend ausgebildeten Waidner. Eine „gute Technik, Verlagerung und Raumübersicht“ mache den Spieler laut Wagner sehr wertvoll für die Sechserposition, wo der Trainer stets einen spielstarken Spieler einsetzen möchte. „Für mich ein Spieler, der mindestens in der 2. Liga spielen kann“, so Wagner.

In Haching ist je nach Ausgang der laufenden Saison in der kommenden Saison maximal die 3. Liga drin, bei einem Nichtaufstieg erneut die viertklassige Regionalliga. Einen Spieler wie Waidner mit 60 Spielen Erfahrung in der 3. Liga (mit Würzburg und Bayern II) gilt es für die SpVgg ebenso zu halten wie die anderen Stammkräfte mit auslaufenden Verträgen. Verlängerungen dürften hier kein einfaches Unterfangen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der zuletzt prekären Finanzlage. Zumal die Spieler derzeit beim Tabellenführer auch noch mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen.

„Sein Vertrag läuft aus, eine gute Ausgangsposition für den jungen Mann“, skizzierte Wagner zuletzt exemplarisch Verhandlungspositionen wie diejenige von Waidner.