Starker Konkurrenzkampf beim VfR Garching

Von: Nico Bauer

Der große Umbruch ist vollzogen und der VfR Garching bereitet sich mit einem breiten Kader und viel Konkurrenzkampf auf die Fußball-Bayernliga vor. Der erste Vorgeschmack mit dem 2:0 (0:0) im Testspiel beim SC Oberweikertshofen war schon ganz nett und nun freut sich Garching auf das Testspielhighlight gegen die FC Bayern Amateure (Mittwoch, 18.30 Uhr).

Garching – Nach einer knappen Woche Vorbereitung mit einem wegen Gewitters abgebrochenen Trainings waren keine Wunderdinge zu erwarten. Ein deutliches Zeichen war aber, dass Trainer Nico Basta zur Halbzeit elfmal wechseln konnte und mit den zwei kompletten Mannschaften in Oberweikertshofen viel Konkurrenzkampf hat. Vor allem im Offensivbereich hat man sich nach dem Klassenerhalt über die Relegation deutlich breiter aufgestellt.

In der torlosen ersten Halbzeit stand der VfR defensiv sehr gut und hatte schon reichlich Chancen für die Führung. 20 Sekunden nach der Pause markierte dann Vitus Vochatzer das 1:0 und später legte der in der Relegation überragende Marc Sodji nach (65.). Höhepunkt von Durchgang zwei war ein Scheibenschießen mit sieben Torschüssen binnen 30 Sekunden. Alle Beteiligten fragen sich immer noch, wie sie da nicht treffen konnten. Nicht so begeistert war Basta von der Mannschaft der zweiten Hälfte beim Defensivverhalten. Hier ließen die Garchinger für den gestandenen Landesligisten zu viel zu und hatten Glück, kein Gegentor gefangen zu haben.

Und jetzt kommt der FC Bayern am Mittwoch. Die Regionalliga-Mannschaft des deutschen Serienmeisters wird ab 18.30 Uhr mit der vollen Kapelle im Seestadion aufspielen. Kurz danach reisen die Bayern Amateure weiter in ihr Trainingslager. „Wir wollen einfach nur ein gutes Spiel machen und ein Tor schießen“, sagt Trainer Nico Basta. (nb)