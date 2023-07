Stephan Hain verlässt SpVgg Unterhaching

Von: Robert M. Frank

Der Goalgetter geht: Stephan Hain hat in sieben Jahren für die SpVgg in 171 Partien 92 Tore erzielt. © Robert Brouczek

Die SpVgg verbucht in der dritten Vorbereitungswoche ein respektables Testspielergebnis und einen prominenten Abgang.

Unterhaching – Die dritte Woche der Saisonvorbereitung bot für den frisch gebackenen Drittliga-Aufsteiger mit dem Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 einen sportlichen Höhepunkt. Der Test in Saalfelden im Salzburger Land schlossen die Hachinger mit einem respektablen Ergebnis ab. Die auf 120 Minuten angesetzte Partie mit vier Durchgängen von jeweils 30 Minuten endete 2:2. Hannover drückte zunächst auf das Tor der SpVgg, erzielte dabei aber nichts Zählbares. Auch die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger bekam ihre Gelegenheiten zu einem Treffer, doch Sebastian Maier, Simon Skarlatidis und Markus Schwabl verpassten. Wenig später war es dann Schwabl, der per Volley-Abnahme Mathias Fetsch bediente, der die 1:0-Führung markierte (59.).

In den letzten 60 Minuten musste eine jüngere Hachinger Mannschaft dem Druck des Zweitligisten standhalten. Nach einer anschließenden Unterbrechung wegen eines Unwetters konnte Youngster Aaron Keller nach einer Vorarbeit von Torjäger Patrick Hobsch den zweiten Treffer erzielen. Im Anschluss bewiesen die vom Ismaninger Stefan Leitl trainierten Niedersachsen ihre Klasse: Nachdem Nicolo Tresoldi per Kopfball den 1:2-Anschlusstreffer markiert hatte, traf kurz vor Schluss der Deutsch-Italiener abermals.

Unterberger konnte bei dieser Partie nicht nur 24 Spieler testen, sondern auch auf eine sehr gute Vorstellung zurückblicken. „Es war ein guter Test“, sagte der Cheftrainer. „Wir haben unglaublich leidenschaftlich verteidigen müssen, sind viele Laufwege gegangen und haben nach vorne viele Akzente setzen können.“ Im Vergleich zum vorangegangenen Test gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano (1:1) wollte er eine Leistungssteigerung gesehen haben. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Unterberger, dessen Team an diesem Freitag (18 Uhr) den nächsten Test beim oberösterreichischen Zweitligisten SV Ried absolviert.

Neben den sportlichen Ergebnissen wurden in den vergangenen Tagen auch Personalien bekannt. Der im Trainingslager in Südtirol getestete defensive Mittelfeldspieler Melvin Ramusovic (22) war sowohl im Trainingsbetrieb unter der Woche als auch beim Test gegen Hannover nicht mehr dabei. Ebenso wenig Stephan Hain. Der langjährige Top-Torjäger wird nach sieben Jahren in Haching fortan nicht mehr im Trikot der SpVgg auflaufen. Der neue Verein des Hachinger Publikumsliebling steht zwar noch nicht fest. Aber der Abschied Hains aus dem Unterhachinger Sportpark ist mittlerweile fix, wie der Angreifer auf Anfrage bestätigte.

Der bundesligaerfahrene Stürmer hat in seinen sieben Jahren für die SpVgg in 171 Partien 92 Tore erzielt, war in der Regionalliga Bayern (2016-2017) einst Liga-Top-Torjäger und gehörte auch zu den früheren Hachinger Drittliga-Zeiten zu den erfolgreichsten Angreifern der Liga. In der abgelaufenen Saison war Hain aufgrund einer Verletzungspause nach einem vorausgegangenen Kreuzbandriss nur zu zehn Einsätzen gekommen. (ROBERT M. FRANK)