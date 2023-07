Stephan Hains letzter Gang – Hachings langjähriger Torjäger wird beim Blitzturnier verabschiedet

Von: Robert M. Frank

Auf Wiedersehen: Stephan Hain (34), sieben Jahre lang Torgarant bei der SpVgg Unterhaching, wird beim Blitzturnier im Sportpark endgültig verabschiedet und kann nun aufbrechen zu seinem Neuseeland-Abenteuer. © brouczek

Die SpVgg Unterhaching veranstaltete als Test ein Blitzturnier im heimischen Sportpark. Dabei stand vor allem Stephan Hains Abschied im Vordergrunf.

Unterhaching – Die rund 3000 Zuschauer beim Blitzturnier der SpVgg Unterhaching bekamen einen Vorgeschmack, wie die Partien fortan beim vor sechs Wochen gekürten Drittliga-Aufsteiger aussehen könnten. Eine große Menge an Auswärtsfans, bekannte Profispieler sowie internationale Schiedsrichtergrößen wie Felix Brych und temporeiche Begegnungen kennzeichneten das Blitzturnier im Sportpark, das die Hachinger als Zweiter beendeten.

Die zwei Partien der SpVgg gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg (1:2) und gegen den Ligakonkurrenten TSV 1860 München (1:0) boten nicht nur Höhepunkte für die Zuschauer, sondern auch für den neuen SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger einen Anhaltspunkt für die in knapp zwei Wochen beginnende Saison in der 3. Liga. „Die ersten 20 Minuten im Spiel gegen die Löwen waren das Beste, was ich bisher von der Mannschaft gesehen habe“, meinte ein zufriedener Trainer, der am Ende mit seinem Team den zweiten Platz hinter Sieger Nürnberg belegte.

Insgesamt recht zufrieden ist SpVgg-Trainer Marc Unterberger mit dem zweiten Platz der Hachinger beim eigenen Blitzturnier © brouczek

Nicht nur in der zweiten Partie des Blitzturniers, sondern auch im Auftaktspiel des Wettbewerbs mit insgesamt drei Spielen über eine Spieldauer von jeweils 60 Minuten boten die Hachinger eine gute Vorstellung. Die Hausherren gingen zunächst durch einen Treffer von Talent Aaron Keller mit 1:0 in Führung. Allerdings fehlte der SpVgg dann im Spiel nach vorne die notwendige Entlastung, um die eine Klasse höher spielenden Franken in Bedrängnis zu bringen. Das wurde hinten prompt bestraft, per Foulelfmeter und einen Last-Minute-Treffer drehte der 1. FC Nürnberg noch das Spiel. „Es war schade, dass das 1:2 noch gefallen ist und wir nicht belohnt wurden“, fand Unterberger.

Mit einer auf acht Positionen veränderten Startelf war die Offensivkraft dann gegen die Münchner Löwen umso größer. Drei Großchancen nach Hereingaben von Markus Schwabl und Simon Skarlatidis wurden jedoch nicht in Tore umgemünzt. Und auch Keller hatte nach einem Steilpass von Patrick Hobsch Pech und traf mit einem Heber vorbei an 1860-Schlussmann David Richter den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Gäste ebenfalls zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich heraus. Doch der einzige Treffer der Partie blieb Hachings Top-Torjäger Hobsch vorbehalten, der nach einer Ecke zum 1:0 einköpfte.

Neben dem Geschehen auf dem Rasen stand vor allem auch die offizielle Verabschiedung von Stephan Hain im Fokus. Der seit sieben Jahren in Haching spielende Angreifer, der zuletzt das Ende seiner Profikarriere angekündigt hatte, stand zum Zeitpunkt des Anpfiffs der zweiten Partie des Tages auf dem Spielfeld, bevor der 34-Jährige umgehend nach dem Anstoß unter dem Applaus der Zuschauer seine Zeit in Unterhaching beendete. Hain durchlief ein Spalier seiner langjährigen Mitspieler , verabschiedete sich dann übers Stadionmikrofon von den Anhängern.

Allein gegen drei Löwen: Hachings Aaron Keller (im roten Dress) im Spiel gegen 1860 München © brouczek

„Es war eine schöne Zeit und ich bin froh, dass ich hier sein durfte“, sagte der bodenständige Bayer, der ab August in Neuseeland ein neues Gastspiel absolvieren wird. Von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl bekam der einstige Torschützenkönig in der Regionalliga Bayern zum Abschluss ein großes Kompliment ausgesprochen. „Viel wichtiger als das eine oder andere Tor war dein vorbildlicher Charakter“, sagte Schwabl zum ehemaligen Torjäger. (Robert M. Frank)