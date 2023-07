Strammes Programm für Kirchheimer SC

Von: Guido Verstegen

Versierter am Ball: Seine Klasse hatte KSC-Meistertrainer Steven Toy in der vergangenen Landesliga-Saison bewiesen. Das Anzapfen muss er noch üben. © bb

Hinter den Fußballern von Bayernliga-Aufsteiger Kirchheimer SC liegt ein volles Programm: Zwei Testspiele, Teilnahme am Erdinger Meister-Cup und Anzapf-Premiere von Spielertrainer Steven Toy beim Dorffest.

Kirchheim – Der Kirchheimer SC hat die richtige Reaktion auf die Pleite beim SV Dornach gezeigt und seine dann folgenden Vorbereitungsspiele für sich entschieden. Beim 4:2-Erfolg über den klassentieferen TSV Grünwald legte der Bayernliga-Neuling auf der Sportanlage in Dornach dank der Treffer von Korbinian Vollmann (2.), Luca Mauerer (15.) und Peter Schmöller (24.) schnell eine 3:0-Führung vor. Nach dem Wechsel trafen dann noch Noel Pfeiffer für den KSC (70.) sowie Niklas Kern (49.) und David Halbich (78./Elfmeter) für Grünwald.

Auch die U19 des TSV 1860 besiegten die Kirchheimer am Sonntag dann mit 4:2. Auf die frühe Führung der Gastgeber (16.) reagierte die Mannschaft von Spielertrainer Steven Toy mit Toren von Sebastian Zielke (20.), Marco Flohrs (30.) und Peter Schmöller (40.). Nach dem Anschlusstreffer der Jung-Löwen (80.) stellte Alessandro Cazorla den Endstand her (88.).

Trotz der Erfolgserlebnisse war Toy nicht mit allem einverstanden, was er da gesehen hatte: „Gerade in der ersten Viertelstunde standen wir beide Male defensiv sehr wackelig, wir kassieren auch zu viele Gegentore und sind auch immer wieder hinterhergelaufen.“ Dennoch sei er bei der Suche nach seiner Anfangsformation wieder einen Schritt weiter, insgesamt sei eine positive Entwicklung zu erkennen. „Je länger das Spiel gedauert hat, umso besser hat’s gepasst“, fand Toy, der grundsätzlich auch froh war, dass sich keiner seiner Spieler verletzte.

Gerade beim Finale um den Erdinger Meistercup in Gaimersheim war das Risiko angesichts der immer wieder auch auf Kunstrasen stattfindenden Begegnungen nicht zu unterschätzen. Der KSC trat dort am Samstag – gespielt wurde auf Kleinfeld mit fünf Akteuren plus Torwart über einmal 15 Minuten – mit einer bunt gemischten Truppe an. Co-Spielertrainer Ricardo Jacobi betreute die Mannschaft und war mit dem Abschneiden seiner Schützlinge zufrieden. „Angesichts der brütenden Hitze haben das die Jungs gut gemacht, am Ende war vielleicht sogar ein bisschen mehr drin. Vor allem aber hatten wir richtig viel Spaß!“, sagte er.

Die Kirchheimer waren erst im Viertelfinale im Duell mit dem Nord-Bayernligisten TSV Neudrossenfeld gescheitert, als das Team schnell mit 0:2 hinten lag, dann auf 1:2 verkürzte und mit dem dritten Gegentor den entscheidenden Nackenschlag verpasst bekam. Im Achtelfinale hatte es zuvor ein 2:0 gegen den Kreisklassisten Münchner Kickers gegeben. Die Vorrunde überstand das KSC-Team dank der Siege gegen den TSV 1860 III (1:0), die SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen (4:2) und Türk FK Gostenhof Nürnberg (5:1) ungeschlagen.

Am Freitag hatte Spielertrainer Toy seinen Auftritt: Der 34-Jährige durfte den offiziellen Fassanstich übernehmen und das ausnahmsweise in Heimstetten stattfindende Kirchheimer Dorffest eröffnen. „Der dritte oder vierte Schlag war ganz gut, danach habe ich zu fest zugeschlagen“, sagt Toy, der nach acht Hieben etliche Tropfen Zehmerbräu spritzen ließ: „Für einen Verteidiger hat das gepasst.“ (GUIDO VERSTEGEN)