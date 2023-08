Stürmer Halbich sorgt für Grünwalder Höhenflug

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Höhenflug beim TSV Grünwald: Nach drei Siegen in den ersten drei Saisonpartien sind die Grün-Weißen alleiniger Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Südost. Beim Vorletzten SV Neufraunhofen wollen die Isartaler am Samstag (16 Uhr) ihre Erfolgsserie ausbauen, die laut Vereinssprecher Jochen Joppa auf zwei Faktoren beruht: „Die Mannschaft findet immer besser zusammen. Und wir haben das Glück, dass David Halbich einen Lauf hat.“

Zwei Dreierpacks steuerte Halbich zu den Heimsiegen gegen 1860 Rosenheim (4:0) und den TuS Geretsried (3:2) bei, dazu erwies sich der TSV auch als Team sehr widerstandsfähig und defensiv stabil, gerade als man nach Markus Kreuzeders Ampelkarte gegen Geretsried den Vorsprung verteidigen musste. „Wenn wir unsere Leistung aus den ersten drei Spielen bringen, sollten wir erfolgreich sein“, sagt Joppa deshalb, doch zugleich warnt er vor dem Neuling: „Ein Selbstläufer wird es nicht. Ich habe so meine Befürchtungen, dass sie es zu leicht nehmen könnten, weil Neufraunhofen nur einen Punkt geholt und schon neun Tore kassiert hat. Aber sie haben eben auch schon fünf geschossen.“

Grundsätzlich erwartet Joppa von den Niederbayern auch vor deren eigenem Publikum eine ähnliche Taktik wie beim Saisonauftakt, als sie in Pullach aus einer sehr kompakten Defensive heraus eine 2:0-Pausenführung herausschossen und am Ende mit einem 2:2 ihren bisher einzigen Punkt eroberten.

Kein Problem sieht der TSV-Sprecher darin, dass der als Lehrer auf die Schulferien angewiesene Trainer Rainer Elfinger gerade im Urlaub ist. „Das hat ihm sehr leid getan“, so Joppa. Doch Kapitän Marco Bornhauser und Kodjovi Koussou, der Elfinger in der vergangenen Saison beim TSV Ampfing als Co-Trainer assistierte, hätten genug Erfahrung, um das Training zu übernehmen. Zudem wird Grünwalds Sportlicher Leiter Michael Vötter, früher selbst TSV-Coach, am Samstag von der Seitenlinie dirigieren.

An der Startformation werde sich gegenüber dem 3:2 gegen Geretsried wohl nichts ändern, glaubt Joppa. Koussou, der mit dem TSV 1860 München 2018 in die 3. Liga aufstieg, wird wohl erneut als Joker auf der Bank sitzen. Auch Dario Matijevic steht nach ausgeheilter Verletzung als offensive Alternative wieder im Kader. um

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub, Müller, Heinzlmeier, Kern, F. Traub, Rojek, Halbich