SG Arget-Otterfing: Abenteuer Bezirksoberliga beginnt mit Sieg

Von: Robert Gasser

Teilen

So jubeln Aufsteiger: die A-Junioren der Spielgemeinschaft Arget-Otterfing. © SG

Die Fußball-A-Junioren der Spielgemeinschaft Arget-Otterfing starten erfolgreich in die Saison. Der Lenggrieser SC wurde mit 3:1 bezwungen.

Arget/Otterfing – Nachdem die Spielgemeinschaft Arget-Otterfing im Herbst überraschend die Meisterschaft in der A-Junioren-Kreisliga gefeiert hatte und dabei höher eingeschätzte Teams wie FT Starnberg oder SV Germering hinter sich ließ, ist die Mannschaft jetzt in die Qualifikationsrunde der Bezirksoberliga gestartet. Dabei legten die Argeter und Otterfinger gleich einen fulminaten Start hin und feierten einen 3:1-Sieg beim Lenggrieser. Die Tore für die Spielgemeinschaft schossen Yannick Müller (2) und Thomas Meier.

Es ist das erste Mal in der Geschichte beider Vereine, dass sie sich die A-Jugend in der Bezirksoberliga präsentieren darf. „Wir freuen uns auf neue Gegner und schauen einfach, was wir gegen die Mannschaften ausrichten können“, sagt Rüdiger Mühlhausen, der zusammen mit Andreas Schlosser das Team trainiert.

Die Stärke des Teams ist sicherlich die mannschaftliche Geschlossenheit und der starke Teamgeist. „Der große Kern der Mannschaft spielt seit der D-Jugend zusammen, als wir die Spielgemeinschaft gestartet haben. Viele Spieler spielen aber bereits seit der F-Jugend in Otterfing oder Arget zusammen“, erzählt Andreas Schlosser.

Die Vorbereitung auf die Saison stand unter dem Motto „Road to BOL“. Dazu gehörten im Winter OnlineEinheiten, in denen unter anderem taktische Themen besprochen und Einzelgespräche geführt wurden. Bereits seit Mitte Februar wird auch wieder auf dem Fußballplatz trainiert. „Wir haben Glück gehabt, dass der Winter recht mild und trocken war. So konnten wir rechtzeitig das Training mit dem Ball auf dem Platz starten“, freut sich Rüdiger Mühlhausen. Dass das Training viel gebracht hat, bweust der Auftaktsieg in Lenggries.

Am morgigen Freitag (19.30 Uhr) empfängt die SG Otterfing-Arget /SV Arget die SG Ebersberg/Steinhöring zum ersten Bezirksoberliga-Heimspiel in Otterfing.

Mit dem FC Töging und der JFG Ötting am Inn stehen aber auch Auswärtsfahrten von über 100 km an. „Für diese Spiele haben wir schon einen großen Bus gechartert, der die Mannschaft und hoffentlich viele Fans zu den Spielorten bringt“, sagt Andreas Schlosser. Denn eines ist gewiss: Die Mannschaft freut sich auf die neue Herausforderung in der Bezirksoberliga und wird alles geben, gegen die namhaften Gegner zu bestehen.