Alexander Schmidbauer LIVE: Nachfolger von Toni Plattner will beim SV Dornach durchstarten

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Künftig in Dornach: KSC-Coach Alex Schmidbauer. © Riedel

Alexander Schmidbauer tritt in große Fußstapfen. Der Übungsleiter wird Nachfolger von Toni Plattner beim SV Dornach. Wie er damit zurecht kommt, verrät er uns im Live-Interview.

Dornach - Nach dem Abschied von Trainerlegende Anton Plattner steht nun dessen Nachfolger fest. Alexander Schmidbauer wird den Bezirksligisten in der neuen Spielzeit übernehmen und versuchen, den SV Dornach wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Nach mehreren Jahren als Spielertrainer beim FC Falke in der Kreisklasse und zuletzt als Trainer beim SC Kirchasch in der Kreisliga will der 33-Jährige erstmalig in der Bezirksliga als Übungsleiter Fuß fassen.

SV Dornach: Enttäuschende letzte Saison

Wir sprechen mit ihm im Live-Interview. Den Stream findet ihr auf unserer Seite, Facebook und YouTube am Freitag, dem 17. Juni um 11.00 Uhr.

Die Dornacher konnten in der vergangenen Saison dem Abstieg in die Kreisliga entfliehen. Am Ende landeten die Dornen auf dem elften Tabellenplatz. Nur ein Platz entfernt von der Abstiegs-Relegation. In der kommenden Saison soll der Abstieg kein Problem darstellen. Dafür will der neue Coach Alexander Schmidbauer sorgen. Wir haben die Möglichkeit, mit ihm über seine Zukunft beim SV Dornach, Pläne und seine Ziele für die kommende Saison zu sprechen und wie es zum Engagement beim Bezirksligisten kam. Außerdem werfen wir einen Blick auf seinen bisherigen Werdegang sowohl als Trainer als auch als Spieler. (Sebastian Isbaner)