SV Dornach: „Am Strafraum mit dem Latein am Ende“

Von: Guido Verstegen

Vergeblich bemüht: Simon Reitmayer (Nr. 29) spielt Josef Zander den Ball zu. © Lehmann

Erneute Niederlage gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach müssen sich dem BC Attaching mit 0:3 geschlagen geben.

Dornach – „Wir sind richtig enttäuscht“, sagt Nebojsa Stojmenovic angesichts der deutlichen Niederlage beim abstiegsgefährdeten BC Attaching. Nur eine Woche nach dem 2:3 beim Schlusslicht SV Palzing ging seine Mannschaft wieder als Verlierer als Platz. Der Chefcoach des SV Dornach konnte mit der Leistung seiner Elf nicht zufrieden sein – wenn es dann mal in Richtung gegnerisches Tor gefährlich zu werden drohte, verpufften die Aktionen: „Spätestens am Strafraum waren wir dann mit dem Latein am Ende.“

Die Gäste gerieten etwas unglücklich auf die Verliererstraße: Erst lief das Spiel weiter, obwohl ein Dornacher angeschlagen auf dem Boden lag, dann deutete alles auf ein Stürmerfoul der Attachinger hin. „Der Torschütze hat da ganz klar geschoben, da hatten wir keine Chance“, sagt Stojmenovic über das 0:1 durch Didier Nguelefack (37.).

Nach dem Wechsel – Offensivmann Markus Buck musste den verletzten Außenverteidiger Johannes Wanzinger ersetzen – riskierten die Dornen deutlich mehr, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Auch die Umstellung auf Dreierkette erzielte nicht die erhoffte Wirkung. Im Gegenteil: Attaching nutzte die nun entstehenden Räume, um die Partie zu entscheiden. Buck foulte dann Nguelefack im Strafraum, und Manuel Thalhammer verwandelte den fälligen Elfmeter (88.), und in der Nachspielzeit erhöhte erneut Nguelefack auf 3:0 (90.+2). (guv)

BC Attaching - SV Dornach 3:0 (1:0)

SV Dornach: Bertic - Wanzinger (46. Buck), Goßner, Mamam, Reiter - Partenfelder, Trabelsi (90. Hofberger), Soheili, N. Bagci (68. Rakaric) - Zander (82. Anneser), Reitmayer.

Tore: 1:0 Nguelefack (37.), 2:0 Thalhammer (88./Foulelfmeter), 3:0 Nguelefack (90.+2) – Zeitstrafe: Trabelsi (78.) Schiedsrichter: Daniel Gutmann (FC Bayern) - Zuschauer: 60.