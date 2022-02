SV Dornach: Plattner plant ganz ohne Rakaric - und zeigt sich doch wieder angriffslustig

Von: Moritz Bletzinger

Experte in Sachen Aufstieg: Trainer-Legende Toni Plattner. © Sven Leifer

Das Team hat Anton Plattner mitgerissen. Der Trainer des SV Dornach schielt doch wieder auf den Aufstieg. Auch ohne Robert Rakaric.

Dornach - Kann man die Hinrunde des SV Dornach mit einer Achterbahnfahrt vergleichen? Schwierig, denn eigentlich waren die Dornen konstant: Erst schlecht, dann gut. Vergessen ist der Fehlstart aber trotzdem nicht. Was ist in der Rückrunde noch drin für die Mannschaft von Anton Plattner?

„Die Saison ist gelaufen für mich“, murrte Plattner im September. Schon nach dem neunten Spieltag war die Stimmung beim erfahrenen Coach am Boden. Als hätte er es verschrien, ging es danach steil bergauf. Sein Team gab eine unerwartet deutlich Antwort auf die 1:5-Klatsche beim FSV Pfaffenhofen und die entmutigten Worte ihres Trainers. Der erste Saisonsieg. Und das mit einem 6:0 gegen den SVN Lerchenau. Die nächsten sieben Spiele blieb der SV Dornach ungeschlagen und spielte dabei nur einmal Remis. Erst die letzte Partie vor der Winterpause ging wieder verloren.

Und jetzt sieht die Welt in Dornach ganz anders aus. Anton Plattner ist hingerissen von der Vorbereitung seines kleinen Kaders. „So wie die Mannschaft trainiert, muss ich meine Aussage revidieren. Die Saison ist noch nicht abgehakt“, sagt er gut zwei Wochen vor Rückrundenstart.

SV Dornach: 14 Mann überzeugen Plattner - „Der Kader war wahnsinnig klein, aber ich habe viel Freude gehabt“

Nur zwischen zwölf und 14 Kicker hatte Plattner in der Vorbereitung bei sich auf dem Platz. Einige Spieler seien nicht geimpft gewesen und durften bis zur Regeländerung nicht mitmachen, andere waren verletzt, berichtet der Trainer.

„Der Kader war wahnsinnig klein, aber ich habe viel Freude gehabt“, berichtet Plattner, „die Jungs haben sich voll reingehängt. Mit so wenigen auf dem Platz musste jeder richtig ran.“ Und seine Spieler haben ihre Sache offenbar gut gemacht, so optimistisch zeigt sich der Coach. Zwei Nachholspiel hat Dornach noch in der Hinterhand und dabei zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Jetzendorf. Ein gutes Stück zu gehen, aber nicht unmöglich.

Rakaric will noch für Dornach spielen - Plattner kann sich das nicht vorstellen

Dass Robert Rakaric dabei nicht mehr wie bisher mithelfen wird, ist für Plattner kein großes Problem: „Ich habe genug Möglichkeiten, ihn zu ersetzen.“ Rakaric wird Co-Trainer beim TSV Schwabmünchen. Zwar hatte der Angreifer angekündigt, schon noch gerne für Dornach spielen zu wollen, das kann sich Plattner aber nicht vorstellen. Wie soll Rakaric die Trainerrolle in der Bayernliga zeitlich mit Spielen in der Bezirksliga vereinbaren, fragt er sich.

„Wir sind jetzt seit fünf Wochen in der Vorbereitung und er war noch nicht einmal im Training. Das zeigt für mich schon, dass das einfach nicht klappt“, sagt Plattner, „es geht ja außerdem auch nicht, jemanden spielen zu lassen, der kaum trainiert. Das kann ich den Jungs doch nicht antun.“ (moe)