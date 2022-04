SV Dornach: Auf dem Weg in ruhigeres Fahrwasser

Von: Guido Verstegen

Teilen

Auf ihrem Weg in noch ruhigeres Fahrwasser wollen die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach im Auswärtsspiel beim SV Nord-Lerchenau ihren zehnten Saisonsieg einfahren.

Dornach – Sieben Partien stehen für den Tabellensechsten SV Dornach (33 Punkte) noch auf dem Programm – und die will die Mannschaft so gestalten, dass sie ihre wiedergewonnene Stabilität hält, noch so viele Dreier wie eben möglich landet und auf diese Weise nach unten hin nichts mehr anbrennen lässt.

Ähnliches gilt für den um einen Zähler schlechter dastehenden Achten SV Nord-Lerchenau, der nach drei Niederlagen in Serie zuletzt beim FC Alte Haide gewann (2:0) und die Dornen mit einem Erfolg in der Tabelle überflügelt.

„Wir stellen uns darauf ein, dass das Spiel vermutlich auf Kunstrasen stattfindet“, sagte Anton Plattner. Einen 6:0-Kantersieg wie im Hinspiel erwartet Dornachs Trainer nicht unbedingt von seiner Mannschaft, aber einen engagierten Auftritt seiner Elf und drei Punkte: „Wir wollen so gut wie möglich abschneiden.“ Im Duell des Fünften der Auswärtstabelle mit dem Fünften der Heimtabelle fehlen Plattner am Samstag (14.30 Uhr) Innenverteidiger Maximilian Leidecker (Corona) und Außenverteidiger Daniel Mosig (Muskelfaserriss). Ob Osman Akbulut (muskuläre Probleme) dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Dörsch – Wanzinger, Wagatha, Reiter, Stengelin – Amadodin, Akbulut (Regiert), Soheili, Partenfelder – Ring – Goßner