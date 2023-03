SV Dornach: Auf der Suche nach neuen Zielen

Von: Guido Verstegen

Manuel Ring „Nach oben hin ist es extrem schwierig.� © Fupa

Auf ihrem Weg zu neuer Kontinuität und Balance peilen die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach im Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt II (Samstag, 14 Uhr) einen Sieg an.

Dornach – Nebojsa Stojmenovic will einfach nur weiter hart arbeiten und die Mannschaft stabilisieren. „Wir denken nicht an die Tabelle“, sagt der Trainer des SV Dornach. Die Dornen hatten vor der Winterpause ihre glänzende Ausgangsposition verspielt und suchen nun als im Spitzenkampf abgeschlagener Vierter (35 Punkte) nach neuen Zielen.

„Die brauchst du einfach“, weiß auch Co-Spielertrainer Manuel Ring. „Und deshalb nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall schon einmal vor, die beste Bezirksliga-Saison in der Geschichte des Vereins hinzulegen.“ In der wegen Corona verkürzten Spielzeit 2019/2021 landete der SV Dornach mit Anton Plattner als Coach auf Platz fünf, das will man jetzt unbedingt toppen.

„Nach oben hin ist es extrem schwierig. Selbst, wenn wir eine Serie hinlegen, müssen die Konkurrenten vor uns ja auch Federn lassen“, sagt Ring und hofft, dass die Spieler aus dem dürftigen 1:1 gegen den FC Fatih Ingolstadt die richtigen Schlüsse ziehen. Als Trainerteam habe man gewusst, dass Rückschläge kommen, die Mannschaft müsse sich von Spiel zu Spiel weiter festigen.

In der Defensivarbeit sind Fortschritte erkennbar, Erfolgserlebnisse sollen der Elf zu mehr Selbstsicherheit verhelfen – auch wenn aktuell die eine oder andere Stütze fehlt. Im Auswärtsspiel beim Rangachten VfB Eichstätt II kehrt immerhin Vladimir Rankovic ins Aufgebot zurück. Das Hinspiel gewann der SV Dornach nach einem späten Treffer von Josef Zander mit 2:1. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Goßner, Mamam, Reiter - Partenfelder, Trabelsi, N. Bagci, Soheili - Reitmayer, Rakaric