SV Dornach behauptet mit 3:0-Sieg den vierten Platz

Von: Guido Verstegen

Josef Zander behauptet die Dornacher Lufthoheit. © Dieter Michalek

Vier Spiele in Serie ungeschlagen: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach lassen den FC Schwabing beim 3:0 abblitzen und finden zu neuer Stabilität.

Es war der erste Pflichtspiel-Dreier vor eigenem Publikum seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres (4:2 gegen Feldmoching): Der SV Dornach hält Tabellennachbar FC Schwabing mit einem 3:0-Erfolg auf Distanz und behauptet seinen vierten Platz. Gegen die Mannschaft der Stunde in der Liga taten sich die Dornen in der ersten Halbzeit schwer, verdienten sich den Dreier dann aber aufgrund einer Steigerung im zweiten Durchgang. „Wir haben die Defizite in der Pause deutlich angesprochen - wir wollten hinten weiter sicher stehen, mussten aber vorne gefährlicher werden“, sagte Nebojsa Stojmenovic, der auch ein aggressiveres Pressing einforderte. Die Worte von Dornachs Chefcoach fanden offensichtlich Gehör: Nicht nur, dass die zuletzt so torhungrigen Schwabinger kaum einmal gefährlich vor den Kasten der Gastgeber kamen, plötzlich lief der Ball auch sicherer durch die eigenen Reihen.

Ein Doppelschlag zehn Minuten nach Wiederbeginn entschied die Partie, denn der traf die FC-Akteure bis ins Mark. Erst setzte René Reiter einen Freistoß links an der schlecht platzierten Mauer vorbei flach ins Eck (54.), dann eroberte Felix Partenfelder die Kugel und legte dem freistehenden Simon Reitmayer das 2:0 auf (55.). Partenfelder scheiterte aus zehn Metern am Schwabinger Keeper Sebastian Minich (70.), doch erneut Reitmayer machte nach einem Freistoß von Noah Soheili per Kopf den Deckel drauf (73.). guv

SV Dornach - FC Schwabing 3:0 (0:0) SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Goßner, Mamam, Reiter - Partenfelder (74. N. Bagci), Trabelsi, Rankovic, Soheili (83. Wutzer) - Zander (86. Rakaric), Reitmayer (88. Hofberger Tore: 1:0 Reiter (54.), 2:0 Reitmayer (55.), 3:0 Reitmayer (72.) Gelb-rote Karte: Musso (Schwabing/66.) Zeitstrafe: Rankovic (84.) - Schiedsrichter: Ludwig Lerch (SpVgg Markt Schwabener Au) Zuschauer: 50