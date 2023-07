Dornach bei Ü60-Meisterschaften: „Es ist langsamer, aber doch sehr ansehnlich“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Minimalziel Halbfinale: Der SV Dornach mit (h.v.l.) : Spielertrainer Klaus Mayer, Gerhard Haubold, Erwin Mach, Peter Froschmaier, Alfred Knebelsberger; v.v.l.: Reinhold Doll, Frank Wick, Peter Skokan, Peter Hoffmann, Michael Schön. © SV Dornach

Ihre bisher beste Platzierung war Rang drei: Die Ü60-Fußballer des SV Dornach treten wieder bei der Bayerischen Meisterschaft an und wollen dabei Titelverteidiger FC Bayern ärgern. Spielertrainer Klaus Mayer (75) im Interview.

Dornach – Nur zehn Tage nach der 3:7-Heimniederlage in Staffel 1 der Münchner Kreisliga sinnen die Ü60-Fußballer des SVD bei der Bayerischen Meisterschaft in Bergheim bei Ingolstadt auf Revanche: Am Samstag trifft das Team im dritten Gruppenspiel – die Partien auf Kleinfeld dauern 14 Minuten – erneut auf den FC Bayern. „Das geht wahrscheinlich schief“, weiß Spielertrainer Mayer um die Qualität im Team des prominenten Gegners.

Herr Mayer, Respekt – Sie sind 75 Jahre alt und immer noch regelmäßig am Ball…

…seit nunmehr knapp 65 Jahren, Fußball lässt mich halt nicht los. Ich stehe in der Kleinfeld-Liga natürlich nicht die vollen 60 Minuten auf dem Platz, sondern im Schnitt eine Viertelstunde. Aber ich halte mich fit, spiele auch einmal die Woche Tennis.

Was macht aus Ihrer Sicht den Ü60-Fußball aus und interessant?

Auch wenn das Tempo nicht mehr so hoch ist und alles langsamer passiert, sind die Spiele doch sehr ansehnlich, fair und technisch anspruchsvoll. Zudem kommen Spaß und Wir-Gefühl nicht zu kurz.

Letzteres betrifft nicht nur die eigene Mannschaft, auch das Miteinander im Umgang mit den Gegnern ist Ihnen sehr wichtig.

Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da zum Beispiel gerne an unser Auswärtsspiel bei SV Kläham-Oberergoldsbach (5:2 für Dornach, d. Red.) – das ist der einzige niederbayerische Vertreter in der Liga und bei der Bayerischen Meisterschaft. Dort wurden wir ausgesprochen herzlich empfangen und gut bewirtet.

Auch zum Titelverteidiger FC Bayern pflegen Sie einen guten Kontakt…

…wir haben einen super persönlichen Draht zueinander. Der Kader hat viel Qualität, ist gespickt mit Akteuren, die mindestens Regionalliga-Erfahrung haben. Zuletzt haben wir nach 2:0-Führung mit 3:7 verloren, sind aber stolz darauf, dass wir die Bayern immer wieder mal ärgern konnten. Wir sind bis dato die einzige Mannschaft, die sie in der Liga schlagen konnten, das war 2017 beim 4:1. Bei der Bayerischen haben wir im Vorjahr nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit das Siebenmeterschießen verloren.

Diesmal treffen Sie bereits in der Gruppenphase aufeinander. Was nimmt sich der SV Dornach für Samstag vor?

In der Innenverteidigung fehlen uns zwar zwei gute Leute, aber wir sind trotzdem vernünftig aufgestellt. Wir bauen auf unseren überragenden Torwart Peter Skokan und setzen uns das Halbfinale als Minimalziel.

Sie sind auch BFV-Spielleiter Senioren im Kreis München. Im Mai haben Sie zum Schnuppertraining in Sachen Walking Football eingeladen. Ist „Gehfußball“ eine schonende Alternative mit Zukunft?

Durchaus. Wir haben bei schönem Wetter richtig geschwitzt. Wie in der Leichtathletik beim Gehen darf nur gegangen werden. Wichtig sind genaues Passen und direktes Spiel. Spielzeit mit sechs Leuten ist 4x15 Minuten. Es gibt keinen Torwart, nur einen Schusskreis, der von keinem Spieler betreten werden darf.

(Das Gespräch führte Guido Verstegen.)