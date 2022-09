SV Dornach triumphiert in Schwabing: „Ein hartes Stück Arbeit“

Von: Guido Verstegen

Der SV Dornach feiert den ersten Auswärtssieg. © Meyer

Zweiter Sieg hintereinander und erstmals in der Fremde erfolgreich: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben mit dem 3:0 (1:0) beim FC Schwabing drei wichtige Punkte eingefahren.

Dornach – Der SV Dornach hat mit dem souveränen Dreier beim FC Schwabing ein kleines Ausrufezeichen gesetzt und geht mit mächtig viel Schwung in das anstehende Power-Programm mit zwei Nachholspielen unter der Woche. „Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit meiner Mannschaft – die Jungs haben alles gegeben und bis zum Schluss super nach hinten gearbeitet“, freute sich Trainer Alexander Schmidbauer über den ersten Auswärtssieg der Saison: „Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit und Schwabing der erwartet starke Gegner.“

Nach gutem Dornacher Beginn kamen die Platzherren immer mehr auf, spielten ihre Situationen vor dem gegnerischen Kasten aber nicht gut genug aus – am Ende fiel der verdiente Sieg der Gäste vielleicht um ein Tor zu hoch aus. Gefährliche Standards waren der Schlüssel zum zweiten Dornacher Erfolg hintereinander. Nach einem Eckstoß von Cenk Imsak traf der 1,70 Meter große Flügelflitzer Felix Partenfelder mit einem platzierten Kopfball ins Kreuzeck (10.), das 2:0 erzielte Co-Spielertrainer Manuel Ring per Abstauber (57.). Nach einem weiteren Eckstoß bugsierte schließlich Schwabings Konstantin Steinmaßl die Kugel bedrängt von Dornachs Innenverteidiger Toure Mamam ins eigene Tor (78.). Schmidbauer: „Wir hatten am Ende dann noch zwei, drei prima Ansätze zu Kontern, das wäre dann aber des Guten zuviel gewesen.“ (Guido Verstegen)

FC Schwabing - SV Dornach 0:3 (0:1)

SV Dornach: Bertic - Buck (64. Amadodin), Mosig (70. Wanzinger), Mamam, Soheili (70. Abasse) - Partenfelder, Goßner (64. Trabelsi), Imsak, Rankovic - Ring, Zander (85. Wutzer)

Tore: 0:1 Partenfelder (10.), 0:2 Ring (57.), 0:3 Steinmaßl (78., Eigentor)

Schiedsrichter: Matthias Weitzel (TSV Reischach)

Zuschauer: 85