SV Dornach verpasst Spitzenreiter die erste Niederlage: 40-Meter-Heber als Krönung

Von: Guido Verstegen

Jubel beim Dornacher Doppel-Torschützen Robert Rakaric, hier nach seinem Treffer zum 3:2. © Dieter Michalek

Die Fußballer des SV Dornach haben den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter SpVgg Feldmoching mit 4:2 besiegt und sind mittendrin im Titelrennen der Bezirksliga Nord.

Dornach – In einer ausgeglichenen und unterhaltsamen Begegnung hatte der Verfolger das bessere Ende für sich. „Da war schon viel spielerische Klasse auf beiden Seiten, mit großem Willen und viel kämpferischen Einsatz haben wir das Ding dann gewonnen“, freute sich Manuel Ring.

Dornachs spielender Co-Trainer setzte mit einem Heber aus 40 Metern über den zu weit vor dem Tor stehenden Gäste-Keeper Semih Cakmakci den vielumjubelten Schlusspunkt (89.) – die ideale Vorlage für den gemeinsamen Wiesn-Sonntag.

Ring hatte in Vertretung von Chefcoach Alexander Schmidbauer (Urlaub) vier Umstellungen vornehmen müssen – am Freitag meldete sich Vladimir Rankovic (Grippe) ab, tags darauf auch noch Markus Buck (Corona). Im ersten Durchgang erarbeitete sich Tabellenführer Feldmoching noch ein Übergewicht im Mittelfeld, nach dem Wechsel bekamen die Dornen dort einen besseren Zugriff und waren vor allem in der Spitze sehr effizient.

Doppelpacker Robert Rakaric nickte aus zwei Metern zum 1:0 ein, nachdem Ring beim Abschluss den Ball nicht richtig getroffen hatte (17.) und schloss dann auf Vorarbeit von Ring eiskalt zum wichtigen 3:2 ab (55.). Das Dornacher 2:1 markierte Manuel Wagatha im Anschluss an einen Eckstoß von Suheyp Trabelsi, den Rakaric für den Innenverteidiger ablegte (25.). Feldmoching meldete sich durch die Tore von Noah Maslaton zweimal zurück (19./37.) und tauchte seinerseits immer wieder gefährlich vor dem Kasten auf. (guv)

SV Dornach - SpVgg Feldmoching 4:2 (2:2).

SV Dornach: Bertic - Wanzinger (72. Mosig), Leidecker, Wagatha, Soheili - Partenfelder (90.+3 Hofberger), Abasse, Goßner, Trabelsi - Ring (89. Wutzer) - Rakaric (90.+1 Kahl).

Tore: 1:0 Rakaric (17.), 1:1 Maslaton (19.), 2:1 Wagatha (25.), 2:2 Maslaton (37.), 3:2 Rakaric (55.), 4:2 Ring (89.).

Schiedsrichter: Dominik Schneider (FC Gelbelsee.)

Zuschauer: 65