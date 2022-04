SV Dornach unterliegt SVA Palzing: „Zwei Eigentore eingeschenkt“

Von: Guido Verstegen

Der SV Dornach unterlag dem SVA Palzing. © Johannes Traub

Gegen die schwächste Abwehr der Liga enttäuschte der SV Dornach komplett und steht nach dem 1:2 (0:1) gegen den SVA Palzing weiter nur knapp über dem Strich.

Dornach – Böses Erwachen für die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach: Die vierte Heimniederlage der Saison war verdient und besonders schmerzhaft: Vor allem in der ersten Halbzeit wirkten die Spieler des SV Dornach verunsichert und fanden keinen Zugriff. „Bei einigen war die pure Angst zu sehen“, stellte Trainer Anton Plattner fest. Die personell arg reduzierten Gastgeber gerieten gegen den Rangzwölften SVA Palzing früh ins Hintertreffen: Johannes Wanzinger ging an der äußeren Strafraumkante zu rustikal in den Zweikampf, und Onur Tas verwandelte den fälligen Elfmeter (8.).

Weil sich seine Schützlinge zu viele schnelle Ballverluste leisteten und nach vorne hin keinen Zug entwickelten, war Plattner in der Pause nach eigenen Worten „ziemlich angesäuert“. Kurz nach Wiederbeginn glichen die Dornen aus: Wanzinger steckte den Ball für Markus Buck durch, und der erzielte sein zweites Saisontor (49.). Jetzt keimte die Hoffnung auf eine Kehrtwende, doch die Gäste spielten da nicht mit: Ivan Rakonic traf mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern zur erneuten Führung (65.). Plattner: „Das war ein klarer Torwartfehler – letztlich haben wir uns zwei Eigentore eingeschenkt.“ (Guido Verstegen)

SV Dornach - SVA Palzing 1:2 (0:1).

SV Dornach: Dörsch - Wanzinger, Wagatha, Reiter, Stengelin - Tokoro, Buck (69. Amadodin), Soheili, Partenfelder - Goßner, Regiert.

Tore: 0:1 Tas (8./Foulelfmeter), 1:1 Buck (49.), 1:2 Rakonic (65.).

Schiedsrichter: Valentin Burger (Otterfing) – Zuschauer: 60