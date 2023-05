SV Dornach verliert Saisonabschluss bei Absteiger Günzlhofen: „Wir müssen uns deutlich verstärken.“

Von: Patrik Stäbler

Eine maue Rückrunde hat der SV Dornach mit einer Niederlage gegen einen Absteiger abgeschlossen.

Dornach – Beim VSST Günzlhofen-Oberschweinbach verlor der Bezirksligist am letzten Spieltag mit 2:3. „Die Einstellung hat gepasst, aber das Ergebnis nicht“, kommentiert SVD-Trainer Nebojsa Stojmenovic. Und dies sei symptomatisch für viele Auftritte seiner Mannschaft in diesem Jahr.

Dabei erwischten die Dornacher einen Start nach Maß: Schon nach sieben Minuten brachte Nedim Bagci die Gäste mit 1:0 in Führung. Derweil habe der Gegner ausschließlich mit langen Bällen agiert und auf Konter gesetzt, berichtet Stojmenovic. Einer dieser überfallartigen Angriffe führte schon wenige Minuten später zum Ausgleich. In der Folge vergaben Felix Partenfelder und Robert Rakaric zwei dicke Möglichkeiten, sodass es mit einem 1:1 in die Pause ging.

Im zweiten Durchgang legten die Gastgeber einen Blitzstart hin und bestraften eine Nachlässigkeit in der SVD-Abwehr mit dem 1:2. Fortan habe sich seine Elf, die auch an diesem Tag arg dezimiert war, redlich um den Ausgleich bemüht, sagt der Dornacher Trainer. Und tatsächlich fiel dieser in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Rakaric das 2:2 gelang. Doch mit einem Unentschieden habe sich seine Mannschaft nicht zufrieden geben wollen, sagt Stojmenovic. „Deshalb haben wir aufgemacht“ - und das ging nach hinten los. Denn keine sechzig Sekunden nach dem Ausgleich erzielte Kelvin Gomez die erneute Führung für den Tabellendrittletzten. Und dieses 2:3 war dann wenig später auch der Endstand.

„Die Spieler sehnen sich jetzt nach Urlaub“, räumt der Dornacher Trainer ein. Auf ihn selbst jedoch wartet in punkto Personalplanung für die kommende Saison viel Arbeit. Denn, so Nebojsa Stojmenovic: Wir müssen uns deutlich verstärken.“ (ps)

VSST Günzlhofen-Oberschweinbach – SV Dornach 3:2 (1:1)

SV Dornach: Bertic, Wanzinger, Goßner (80. Dörsch), Hofberger (51. Rankovic), Buck, Gerguri, Riederer, Bagci, Soheili, Partenfelder (70. Wutzer), Rakaric.

Tore: 0:1 Bagci (8.), 1:1 Gomez (12.), 2:1 Demiraslan (49.). 2:2 Rakaric (90.+2), 3:2 Gomez (90.+3).

Schiedsrichter: Korbinian Badmann (FC Perlach)

Zuschauer: 50