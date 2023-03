SV Dornach bläst zur Aufholjagd

Von: Guido Verstegen

Die Fußballer des SV Dornach blasen in der Bezirksliga Nord zur Aufholjagd: Zum Auftakt der Restsaison wartet mit dem SV Nord-Lerchenau ein dicker Brocken.

Dornach – In den letzten vier Spielen vor der Winterpause hat der SV Dornach seine hervorragende Ausgangsposition im Aufstiegsrennen verspielt und startet seine „Mission Impossible“: In den verbleibenden 15 Partien gilt es, den Rückstand von elf Punkten auf Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen (41) respektive von acht Punkten auf die SpVgg Feldmoching und den SV Nord-Lerchenau (je 39) wettzumachen.

Letzterer fordert die Dornen dann gleich zum Topspiel der 18. Runde (Sonntag, 14.30 Uhr). „Wenn wir ganz vorne noch ein Wörtchen mitreden wollen, zumindest im Kampf um den Relegationsplatz, dann müssen wir möglichst schnell eine Serie starten“, betont Dornachs neuer Trainer Nebojsa Stojmenovic. An Brisanz gewinnt das Duell - das Hinspiel ging mit 3:0 an Nord-Lerchenau - durch die Tatsache, dass der im Vorjahr nach sechs Spielen quasi aussortierte Cenk Imsak nun für den Gegner aufläuft. Beide Teams verpatzten ihre Generalproben: Nord-Lerchenau unterlag dem SV Aubing mit 0:4, Dornach verlor beim SC Unterpfaffenhofen mit 0:1. „Diese Niederlage wollen wir gar nicht so hoch hängen, da wir generell mit der Vorbereitung zufrieden sind“, sagt Co-Spielertrainer Manuel Ring, der mit seinem Kreuzbandriss ebenso ausfällt wie der verletzte Maximilian Leidecker und Suheil Amadodin. Ring: „Einige Spieler sind angeschlagen, aber wir brennen darauf, dass es wieder losgeht.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Wagatha, Rankovic, Reiter - Partenfelder, Goßner, Soheili, Trabelsi - Zander, Rakaric