SV Dornach unter Schock: Christoph Glas denkt nach drittem Kreuzbandriss an das Karriereende

Von: Vinzent Fischer

War das möglicherweise sein letztes Spiel? Christoph Glas (#25) vom SV Dornach in der Partie gegen den SV Kasing. © FuPa / Jürgen Meyer

Der SV Dornach um Trainer Anton Plattner bangt um Christoph Glas. Der 29-Jährige hat sich zum erneut einen Kreuzbandriss zugezogen und denkt an das Aufhören.

Dornach - Die schlimmsten Befürchtungen sind beim SV Dornach eingetreten. Christoph Glas hat sich den bereits dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zugezogen. Unmittelbar vor dem Abpfiff der Auswärtspartie des Bezirksligisten beim SV Kasing hatte sich der 29-Jährige am Knie verletzt. Nach der Untersuchung am gestrigen Dienstag steht fest: Glas wird erneut lange fehlen.

„Wie damals in Ingolstadt“: Dritter Kreuzbandriss für Christoph Glas

Wie lange, das „kommt darauf an, ob er es heilen oder operieren lässt“, erzählt Trainer Anton Plattner. Doch ob Christoph Glas nach dem wiederholten Kreuzbandriss jemals wieder im Dornach-Trikot aufläuft, ist mehr als fraglich. Er habe die Bereitschaft zum Karriereende signalisiert, sagt der Dornen-Trainer.

Schon beim zweiten Kreuzbandriss im September 2019 habe er mit dem Gedanken gespielt, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Die Gefahr für langfristige Schäden am Knie sei hoch. „Das war jetzt dieselbe Situation wie damals in Ingolstadt auf tiefem Rasen (als sich Glas seinen zweiten Kreuzbandriss zuzog, d. Red.). Da bist du dann irgendwann mürbe“, zeigt die Trainerlegende Verständnis für seinen Schützling.

SV Dornach: Bleibt Plattners „rechte Hand“ auch nach einem möglichen Karriereende?

Glas gilt als Plattners „rechte Hand.“ Im Team hat er seit seinem Comeback bereits Aufgaben über die eines gewöhnlichen Spielers hinaus übernommen. Wenn Glas wirklich seine Spielerkarriere beendet, soll die Zusammenarbeit mit dem SV Dornach nach dem Willen des Trainers nicht enden: „Er ist ein guter Kicker und fühlt sich bei uns wohl, es gefällt ihm bei uns. Warum sollten wir ihn nicht behalten?“ Der Posten als Co-Trainer könnte für Christoph Glas infrage kommen. Beide Seiten werden sich dafür zu gegebener Zeit zusammensetzen, so Anton Plattner weiter. (Vinzent Fischer)