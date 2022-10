SV Dornach: „Das war kein Straftraining“

Von: Guido Verstegen

Zurück in die Erfolgsspur? Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen in der Auswärtspartie beim Vorletzten SV Untermenzing beweisen, dass das 1:5 im Spitzenspiel gegen den FSV Pfaffenhofen „nur ein Ausreißer“ war.

Dornach – Alexander Schmidbauer hat seine Spieler in dieser Trainingswoche zu zwei „richtig intensiven“ Einheiten gebeten. „Nicht im Sinne eines Straftrainings – sondern weil wir erst am Sonntag spielen“, sagte der Chefcoach des SV Dornach vor dem Duell beim seit sieben Partien sieglosen SV Untermenzing (15 Uhr). Seine Elf müsse dann zeigen, dass sie zu Recht in der Spitzengruppe stehe: „Aber der Erfolg fliegt uns nicht zu!“

Letzteres gelte grade auch mit Blick auf den Neuling, der erst einen Sieg, aber auch sechs Remis auf dem Konto hat: „Untermenzing wird sagen, der Druck liegt bei uns, und so kann die Mannschaft frei aufspielen, sie weiß, dass es für sie nur um den Klassenerhalt geht.“

Auf Kunstrasen erwartet Schmidbauer ein wildes Spiel, wie er es schon beim FC Fatih Ingolstadt (5:3) und beim SVN München (3:2) erlebt habe: „Das wird sicher schwierig, die werden um jeden Meter fighten. Wir müssen bereit sein, zu ackern und das Ganze mit der richtigen Intensität angehen.“

Noch immer sind viele seiner Spieler angeschlagen oder kränkeln, aber Dornachs Coach geht fest davon aus, dass er eine schlagkräftige Truppe aufbietet – die Ausfälle müsse der Kader einfach kompensieren können. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Abasse, Leidecker, Wagatha - Buck, Mamam, Soheili, Reitmayer - Ring, Zander