SV Dornach: Dem Tabellenführer auf die Pelle rücken

Von: Guido Verstegen

„Wir stecken momentan so ein bisschen in einem Leistungsloch“, sagt Dornachs Trainer Nebojsa Stojmenovic © Gerald Förtsch

Mit einem Sieg im Nachholspiel beim FC Töging wollen die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach die erste Saisonniederlage vergessen machen und so Tabellenführer FC Moosinning auf die Pelle rücken.

Dornach – Die erste Pleite kassiert, von Platz zwei auf Rang fünf abgestürzt: Der Stachel der Enttäuschung sitzt sicher tief bei Spielern und Verantwortlichen des SV Dornach, doch schon an diesem Mittwoch (19.45 Uhr) im Nachholspiel beim FC Töging kann die Mannschaft den Stachel wieder herausziehen.

„Wir stecken momentan so ein bisschen in einem Leistungsloch“, sagt Dornachs Trainer Nebojsa Stojmenovic angesichts des jüngsten 0:2 daheim gegen den ESV Freilassing, bezieht dabei aber auch das 1:1 beim FC Moosinning in die Bewertung mit ein: „Defensiv sind wir gerade anfällig, obwohl die Abwehrarbeit der Schwerpunkt in der Saisonvorbereitung war, und vorne erarbeiten wir uns aktuell einfach zu wenige Torchancen.“

Nichtsdestotrotz sind die Dornen (13 Punkte) klarer Favorit, wenn es gegen den Tabellen-13. FC Töging geht, der seit dem 2:0-Auftaktsieg gegen den TSV Dorfen auf ein Erfolgserlebnis wartet und mit fünf Zählern auf Relegationsrang 13 steht. Die Gäste tun sicher gut daran, den Vorjahres-Fünften nicht zu unterschätzen, doch die Order von Chefcoach Stojmenovic und die Ansage ans Team sind eindeutig: „Wir müssen die Reset-Taste drücken!“

Weil der zuletzt fehlende Mittelfeldspieler Vladimir Rankovic wieder in den Kader zurückkehrt, hofft Stojmenovic auf mehr Struktur in den Aktionen seiner Schützlinge - und auf eine deutliche Steigerung. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Markus Hanusch und Markus Buck, die am Samstag beide angeschlagen vom Platz gegangen waren. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Napel, Hanusch, Goßner, Buck - Aynaci, Rankovic, Soheili, Partenfelder - Ring - Bozoglu