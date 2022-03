SV Dornach erkämpft gegen SpVgg Feldmoching nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2

Von: Guido Verstegen

Teilen

Vorbildlich gekämpft: Der SV Dornach (l. Noah Soheili) drehen das Spiel und ringen der SpVgg Feldmoch noch ein Unentschieden ab. © Gerald Förtsch

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach sind beim 2:2 im Heimspiel gegen die SpVgg Feldmoching nach einem 0:2-Rückstand noch einmal zurückgekommen und schnupperten in der Schlussphase noch am Sieg. Am Ende sprach Anton Plattner sogar von zwei verlorenen Punkten: „Klar, wenn du nach einem 0:2 noch unentschieden spielst, ist alles gut - aber wenn man bedenkt, dass bei unserer Aufholjagd noch mehr möglich war…“

Dennoch zeigte sich Dornachs Trainer mit dem Start in die Restsaison respektive vier Zählern aus zwei Partien zufrieden. Zumal er seine Startelf auf vier Positionen umbauen musste – - kurzfristig hatte sich auch noch Innenverteidiger Maximilian Leidecker mit einem Bluterguss in der rechten Wade abgemeldet, wurde aber von Marco Jordan hervorragend vertreten. „Die ersten 20 Minuten haben wir allerdings komplett verschlafen“, gestand Plattner und ärgerte sich über das Zustandekommen der Gegentreffer: „Da lassen wir uns gleich zweimal von langen Bällen überraschen.“

Feldmochings Angreifer Cihan Öztürk bejubelte seine Saisontore sechs und sieben (17./26.). Auf der anderen Seite ließen Felix Partenfelder (27.) und Clovis Tokoro (63.) hochkarätige Möglichkeiten aus. Während der Tabellendritte offensiv nicht mehr so zum Zuge kam, steigerten sich die Dornacher weiter, auch kämpferisch. Nach einem Diagonalball von Jordan legte Partenfelder für Suheil Amadodin ab, und der traf zum Anschlusstreffer (67.), ehe Osman Akbulut nach Flanke von Daniel Mosig zum Ausgleich einköpfte (77.). Amadodin und Manuel Ring bot sich in der Schlussphase noch die Doppelchance zum Sieg, doch Feldmochings Keeper Semih Cakmakci wehrte mit Faust und Fuß glänzend ab (88.). GUIDO VERSTEGEN

SV Dornach – SpVgg Feldmoching 2:2 (0:2)

SV Dornach: Dörsch - Mosig, Akbulut, Jordan, Stengelin - Tokoro (82. Regiert), Goßner, Soheili, Partenfelder - Ring - Amadodin - Tore: 0:1 C. Öztürk (17.), 0:2 C. Öztürk (26.), 1:2 Amadodin (67.), 2:2 Akbulut (77.) Schiedsrichter: Julius Eggen-Gödde (Kaufering) Zuschauer: 80