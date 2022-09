Dornach muss auswärts in Schwabing ran - SV-Coach Schmidbauer erwartet „einen harten Fight“

Von: Guido Verstegen

Der neue Taktgeber als Cheftrainer beim SV Dornach ist seit dieser Saison Alexander Schmidbauer. © Gerald Förtsch

Alexander Schmidbauer und sein SV Dornach müssen beim FC Schwabing ran. Der Coach der Gäste erwartet mit den Schwabingern einen Gegner mit „stabilem Eindruck“.

Dornach - Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen im Auswärtsspiel beim FC Schwabing (Sonntag, 14.30 Uhr) möglichst erfolgreich in die erste von zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen starten. Mit einem intensiven Training und einer ausführlichen Teamsitzung ist für Alexander Schmidbauer am Donnerstag ein langer Arbeitstag zu Ende gegangen. „Wir haben allerdings auch einiges zu besprechen und zu planen gehabt“, stellte der Trainer des SV Dornach mit Blick auf das anstehende Mammutprogramm mit fünf Partien binnen zwei Wochen fest.

In das Auswärtsspiel beim drei Punkte besser dastehenden Sechsten FC Schwabing geht Schmidbauer durchaus zuversichtlich: „Grundsätzlich ist eine Fifty-Fifty-Angelegenheit. Wenn wir bereit sind, so zu ackern, wie wir es in der zweiten Halbzeit gegen Eichstätt gemacht haben, und wir erneut unsere spielerische Qualität auf den Platz bringen, ist etwas drin für uns.“ Aber: Der Gegner mache „einen stabilen Eindruck“, man müsse sich „auf einen harten Fight einstellen“.

Das 2:1 gegen den VfB Eichstätt II tat der Mannschaft gut, für den Doppel-Torschützen und Neuzugang Josef Zander hatte Schmidbauer ein Sonderlob parat: „Er ist ein guter Typ und in der kurzen Zeit zu einem richtig wichtigen Spieler für uns geworden.“ Der Rot-gesperrte Manuel Wagatha muss beim Spiel in Schwabing auf jeden Fall ersetzt werden. (guv)

SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Mamam, Abasse, Soheili - Partenfelder, Goßner, Imsak, Rankovic - Ring, Zander