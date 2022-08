SV Dornach heiß auf ersten Dreier

Von: Guido Verstegen

Alexander Schmidbauer: „Spielerisch zeigen wir zuhause sicher ein ganz anderes Gesicht“ © Fupa

Im Duell zweier Auftakt-Verlierer peilt Fußball-Bezirksligist SV Dornach an diesem Freitag (18.30 Uhr) gegen die SpVgg Kammerberg seinen ersten Saisonsieg an. Trainer Schmidbauer freut sich auf die Heimpremiere mit seinem neuen Team.

Dornach – Die Bilanz spricht für den SV Dornach, der zuletzt vor acht Jahren ein Bezirksliga-Heimspiel gegen die SpVgg Kammerberg verlor und nach dem frustrierenden 2:3 in Rohrbach auf Wiedergutmachung aus ist.

„Wir belohnen uns einfach nicht für den hohen Aufwand, den wir betreiben. Und das war auch schon in den Vorbereitungsspielen ein auffälliges Szenario“, setzt Trainer Alexander Schmidbauer darauf, dass im ersten Heimspiel der Saison der Knoten platzt.

Der neue Coach der Dornen freut sich schon sehr auf den Auftakt vor eigenem Publikum und sieht seine Elf entsprechend gewappnet: „Spielerisch zeigen wir zuhause sicher ein ganz anderes Gesicht.“

Und schließlich sei auch in Rohrbach längst nicht alles schlecht gewesen, 60 Minuten lang habe seine Mannschaft „ein ordentliches Spiel“ gemacht: „Jetzt kommt es eben darauf an, dass wir mehr Spielkontrolle haben - sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball.“ Gegner Kammerberg verkaufte sich beim Saisonstart gegen den hochgewetteten FC Schwabing teuer und war in der zweiten Halbzeit phasenweise überlegen.

Mit Maximilian Leidecker, Manuel Wagatha, Suheil Amadodin und Vladimir Rankovic fehlen dem SV Dornach zwar weiter wichtige Akteure, doch Schmidbauer ist zuversichtlich: „Wenn wir ganzheitlicher, geschlossener auftreten, mehr Kommunikation auf dem Platz haben und unsere Chancen nutzen, ist das sicher eine gute Sache!“ Auch der erste SVD-Gegner im Toto-Pokal auf Kreisebene steht fest: Am 16. August (19.30 Uhr) gastiert Dornach beim SC München (Kreisklasse 4). (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Mamam, Reiter, Soheili - Partenfelder, Goßner, Imsak, Wutzer - Ring, Zander