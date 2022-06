SV Dornach II steigt ab

Von: Nico Bauer

Teilen

Trauriges Saisonende: der SV Dornach II steigt in die A-Klasse ab. © Gerald Förtsch

1:4-Heimniederlage im Relagetions-Rückspiel gegen den FC Biberg.

Dornach – Man hat sich in die Relegation gerettet, hatte schon den Vorteil und am Ende hat es doch nicht gereicht für den SV Dornach II. Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Biberg kassierten die Dornacher zu Hause eine bittere 1:4 (1:2)-Niederlage und müssen aus der Kreisklasse absteigen. „Wir haben die ersten zehn Minuten verschlafen“, stellte Trainer Oliver Karnoll später fest. Binnen 60 Sekunden fing man sich auch mit einem Torwartfehler zwei Tore und stand nach sieben Minuten mit dem Rücken an der Wand. Damit war wegen der alten Europokalregel klar, dass es keine Verlängerung mehr geben kann und Dornach mindestens ein Unentschieden braucht für die Rettung einer bescheidenen Saison.

Nach dem Fehlstart kamen die Gastgeber ins Spiel und nach dem Anschlusstreffer von Leon Sedlmair (21.) fehlte auch nur noch ein Tor. Bitter für Dornachs Reserve war, dass man sich die Chancen für den Ausgleich erarbeitete und sie liegenließ. Mit dem 2:2 wäre der Druck wieder auf die Biberger Seite gewandert. So aber trafen die offensiv sehr effektiven Gäste nach der Pause noch zweimal und beförderten den SV Dornach II eine Liga tiefer in die A-Klasse. Ein Schock war auch die frühe Verletzung von Kazim Kacar, der bereits nach fünf Minuten vom Platz musste. Dornachs Probleme in der Offensive ziehen sich schon durch die gesamte Saison und mit diesem nicht zu verkraftenden Ausfall wurden sie im wichtigsten Spiel der Saison noch einmal verschärft. „Diesen Ausfall konnten wir nicht kompensieren“, sagte später Trainer Karnoll. So endete das letzte Spiel irgendwie so, wie die ganze Saison lief. Es war ein Jahr der vergebenen Chancen, wobei die Dornacher Reserve auch in der regulären Saison schon alle Chancen hatte, sich den Umweg über die Relegation zu ersparen. nb

SV Dornach II – FC Biberg 1:4 (1:2).

SV Dornach: Saunus, Eisl, Humpf, Lindner, Viehweger, Bagci, Orth, Mezini, Simone (46. Karl), Kacar (5. Sedlmair), Araque (65. Riederer).; Tore: 0:1 Meyrl (6.), 0:2 Gambietz (7.), 1:2 Sedlmair (21.), 1:3 Meyrl (53.), 1:4 Meyerl (66.); Schiedsrichter: Gian-Luca Frino (FC Stern München); Zuschauer: 100.