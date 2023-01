SV Dornach II: Thema Aufstieg noch nicht abgehakt

Von Patrik Stäbler schließen

Nach dem Abstieg in der Vorsaison wollte der SV Dornach II direkt zurück in die Kreisklasse. „Das war unser erklärtes Saisonziel“, sagt Dennis Merdzanic, der das Team im Sommer zusammen mit Bastian Bornkessel übernommen hatte. Tatsächlich sah es lange Zeit gut aus für den SVD – bis die Fußballer Mitte November im Spitzenspiel gegen Haar mit 0:11 unter die Räder kamen.

Dornach – Da es danach auch noch zwei weitere Niederlagen setzte, überwintern die Dornacher in der A-Klasse 6 lediglich auf Tabellenrang fünf. Dabei wäre für sein Team mehr drin gewesen, glaubt Merdzanic. „Doch leider haben wir viele Punkte leichtfertig liegen gelassen.“ Sieben Zähler beträgt derzeit der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz. Und doch will der Coach das Thema Aufstieg nicht abhaken: „Wir haben unser Ziel noch nicht ganz aufgegeben“, betont Merdzanic. „Es ist immer noch was möglich.“

Die von ihm geplante Aufholjagd werden seiner Dornacher jedoch ohne Bastian Bornkessel angehen. Nach nur einer Halbserie beim SVD hat sich der Coach zum VfB Hallbergmoos verabschiedet, wo er als Co-Trainer des Bayernligateams fungieren wird. Seine Nachfolge in Dornach tritt Oliver Karnoll an, der die Reserve bereits vergangene Saison trainierte und nun also zusammen mit Dennis Merdzanic ein Trainerduo bilden wird.

Die beiden werden ihre Mannschaft ab dem 7. Februar zur Wintervorbereitung bitten. Schon zuvor treffen sich die Spieler jedoch einmal die Woche zum lockeren Hallenkick. Nicht mehr dabei ist Philipp Orth, nachdem der 23-Jährige zu seinem Ex-Klub aus Kirchheim zurückgekehrt ist. Die SVD-Reserve ebenfalls verlassen hat Leon Sedlmair. Er wird laut Merdzanic künftig für den Ligarivalen aus Haar auflaufen. (ps)