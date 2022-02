SV Dornach II: Zuversicht nach chaotischem Start

Von: Patrik Stäbler

Trainer Jan Bartosch ist zuversichtlich, den Relegationsplatz zu verlassen. © Fupa

Mit fünf Niederlagen aus sechs Spielen ist der SV Dornach II in die Saison der Kreisklasse 6 gestartet. Überdies zogen sich kurz nacheinander die Trainer Patrick Frisch und Martin Nitsche von ihren Ämtern zurück – „aus beruflichen Gründen“, wie ihr Nachfolger Jan Bartosch berichtet. Der neue Coach, der sich die Aufgabe mit Oliver Karnoll teilt, spricht offen von einem „sehr chaotischen Start“.

Dornach – Inzwischen aber laufe alles in geordneteren Bahnen, sagt Bartosch. „Und ich bin zuversichtlich, dass wir uns peu à peu da unten rausarbeiten werden.“

Denn infolge des Fehlstarts und der Turbulenzen überwintert der SVD auf dem Abstiegsrelegationsplatz – „zu Recht“, wie der Spielertrainer betont. Er hat seinen Kickern für Ende Januar ein Lauftraining verordnet; ab Februar soll es dann auf dem Platz mit der Vorbereitung losgehen. Nicht mehr dabei sein werden dann Emanuel Volner, der nach Unterföhring gewechselt ist, sowie Patrick Kammerlander, Alexander Schucht und Erik Strupat. Demgegenüber stehen in Philipp Orth, der vom Ligarivalen Kirchheimer SC II gekommen ist, und Daniel Lindner aber auch zwei Neuverpflichtungen.

Trotz der vier Abgänge, „die uns ein bisschen weh tun“, so Bartosch, glaubt der Trainer nicht, dass sein Kader schwächer geworden ist. Und auch quantitativ sehe er keine Probleme auf das Team zukommen, betont Bartosch. Schließlich sei die Dritte Mannschaft des SVD in der Hinrunde aufgelöst worden, worauf man etliche ihrer Spieler in den Kader der Reserve aufgenommen habe. „Wir haben eine junge Truppe, und die Motivation ist gut“, gibt sich der Coach zuversichtlich mit Blick auf die Restsaison. Diese beginnt für Dornach am 13. März mit dem wichtigen Gastspiel beim FC Ebersberg. Bei einem Sieg könnte sich der SVD dort gleich einmal auf einen Nichtabstiegsplatz schieben. (ps)