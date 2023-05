SV Dornach im Duell der Enttäuschten

Es ist so etwas wie das Duell der Enttäuschten: Im vorletzten Heimspiel der Saison empfangen die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach den SVN München.

Dornach – Für Nebojsa Stojmenovic ist es eine ganz besondere Begegnung (Samstag, 13 Uhr): Mit dem SVN München stieg Dorder SVD-Trainer 2014 in die Kreisliga auf, führte das Team 2017 in die Bezirksliga und verpasste 2019 in der Relegation knapp den Sprung in die Landesliga. „Für mich ist das ein Treffen mit der alten Liebe“, sag der 60-Jährige. „Wir brauchen die Punkte, das wäre Balsam für unsere Seele.“

Nach vier Pleiten in Serie lechzt der Tabellensechste nach einem Erfolgserlebnis, und Co-Trainer Manuel Ring wartete in Sachen Personal endlich mit positiven Nachrichten auf: „Wir waren wieder ein paar Leute mehr im Training, so kannst du einfach viel besser arbeiten.“ Urlauber Rene Reiter kommt nach seinem Kurzeinsatz beim 2:6 in Feldmoching für die Startelf in Frage, die angeschlagenen Johannes Wanzinger und Vladimir Rankovic könnten wieder im Kader stehen – ebenso wie Dominik Bertic, der sich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub leicht verletzte.

Gegner Neuperlach hat als Neunter sieben Punkte weniger auf dem Konto, musste sich im Laufe der Saison wie die Dornen von seinen hochgesteckten Zielen verabschieden und kann rein rechnerisch sogar noch in Abstiegsgefahr geraten. In der Vorrunde gewann der SV Dornach nach drei Treffern von Felix Partenfelder mit 3:2, die letzte Pflichtspiel-Niederlage im direkten Duell gab es im November 2009. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Dörsch - N. Bagci, Goßner, Mamam, Reiter - Partenfelder, Soheili, Buck, Reitmayer - Trabelsi - Rakaric