SV Dornach in der Ergebniskrise: „Wir verfallen nicht in Panik“

Von: Guido Verstegen

Der neue Taktgeber als Cheftrainer beim SV Dornach ist seit dieser Saison Alexander Schmidbauer. © Gerald Förtsch

Fußball-Bezirksligist SV Dornach will nach dem unbefriedigenden Saisonstart nun unbedingt den zweiten Dreier einfahren und könnte mit einem Heimsieg Gegner VfB Eichstätt II in der Tabelle überflügeln.

Dornach – Mit der Absage der für vergangenen Sonntag vorgesehenen Partie bei Aufsteiger FC Fatih Ingolstadt endete für den SV Dornach eine Woche zum Vergessen. „Ich hätte lieber gespielt, statt tatenlos zusehen zu müssen, was die anderen Teams so fabrizieren. Einen Nachholtermin gibt es leider noch nicht“, ärgert sich Trainer Alexander Schmidbauer noch immer über den Spielausfall. Zumal sein SV Dornach nach fünf Spieltagen bereits mit zwei Begegnungen im Hintertreffen ist.

Der 33-Jährige hätte nur zu gerne die Möglichkeit gehabt, die doppelte Scharte des 0:3 gegen den SV Nord Lerchenau und des 3:4 im Toto-Pokal beim Kreisklasse-Team SC München möglichst schnell auszuwetzen: „Auch das Pokal-Aus war eine herbe Enttäuschung für uns, da müssen wir nicht reden!“

Nun soll seine Elf also im Heimspiel gegen den zwei Punkte besser dastehenden VfB Eichstätt II (Freitag, 19.30 Uhr) die entsprechende Antwort geben. Die Saison sei noch lang, und man müsse den Teufel nicht an die Wand malen – schließlich könne die Mannschaft sich selbst aus der Negativspirale lösen. Gegner VfB Eichstätt II betrachtet Schmidbauer als sportliche Herausforderung, aber auch als eine Art Wundertüte mit wechselhaften Ergebnissen: „Wir verfallen nicht in Panik; versuchen, hinten sicher zu stehen und vorne endlich auch unsere Chancen zu nutzen.“ (Guido Verstegen)

SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Mamam, Wagatha, Soheili - Partenfelder, Goßner, Imsak, Rankovic - Ring, Zander