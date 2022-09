SV Dornach ist die Nummer eins im Dorf

Von: Guido Verstegen

Mit breiter Brust: Der Dornacher Dominik Goßner ist vor dem Aschheimer Milorad Stanojevic am Ball. © Dieter Michalek

Der fünfte Sieg in Serie schmeckte besonders süß: Mit einem 4:2 (3:2) im Nachholspiel beim Ortsnachbarn FC Aschheim haben sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach auf Platz zwei vorgeschoben.

Aschheim/Dornach – Drei Aschheimer und zwei Dornacher spielten bei den Blasmusikanten von D’Irrvarign auf, die die Mannschaften mit zünftigen Klängen auf den Rasen geleiteten – einen Hinweis auf den Ausgang des Gemeindederbys lieferte die Besetzung nicht.

Beim FC Aschheim war noch kein einziger Spieler so richtig in einen Zweikampf gekommen, da lag das Team auch schon hinten. Suheyp Trabelsi legte auf Josef Zander ab, und der traf nach 67 Sekunden aus 16 Metern. Manuel Wagathas Flanke landete an der Latte (7.), sein Kopfball strich knapp übers Tor (20.), dann war’s erneut passiert: Manuel Ring traf aus 15 Metern zum 2:0, nachdem ihm Felix Partenfelder die Kugel in den Lauf gelegt hatte (21.).

Einmarschmusik: Drei Aschheimer und zwei Dornacher spielen bei den Blasmusikanten von D’Irrvarign; sie führen die Mannschaften auf den Platz. © Dieter Michalek

Sekunden später war auch die Heimelf bei ihrer ersten Torchance erfolgreich. Milorad Stanojevic versenkte den Ball nach Pass von Alpay Özgül aus vier Metern im kurzen Eck (22.). Als Alessandro De Marco von Noah Soheili gelegt worden war und er den fälligen Elfmeter selbst verwandelte, stand es urplötzlich 2:2 (27.). Dornachs Trainer Alexander Schmidbauer konnte es nicht fassen: „Das verteidigen wir beide Male nicht gut.“ Doch seine mit der reiferen Spielanlage überzeugende Elf schlug in Person von Zander zurück: Der Angreifer zirkelte einen Freistoß rechts an der Mauer vorbei ins linke untere Eck (32.). „Der darf da nie so reingehen“, ärgerte sich Aschheims Coach Thomas Seethaler.

Dem munteren Scheibenschießen vor der Pause folgte eine zerfahrene zweite Hälfte. Vincenzo Contento zielte aus 17 Metern drüber (61.), dann bejubelte Zander nach Querpass von Trabelsi seinen dritten Derbytreffer (81.). Auf der anderen Seite hatten Michael Baumgärtel (86.) und Maximilian Finke (87.) mit ihren Kopfbällen Pech, der verdiente Sieg der Dornen geriet nicht in Gefahr. Dominik Goßner handelte sich noch eine Zeitstrafe ein, als er Aschheims Domenico Contento an der Seitenlinie umschubste (90.+4), kurz darauf skandierte der SVD-Kapitän im Kreis der Mannschaft lauthals: „Die Nummer eins im Dorf!“

FC Aschheim – SV Dornach 2:4 (2:3)

FC Aschheim: Jakob - Schubert, Ketikidis, D. Müller (46. Baumgärtel) - Takiris (72. Finke), Stanojevic (52. D. Contento), Petermeier, V. Contento (65. Riepen), P. Müller - De Marco (75. Luzzi), Özgül

SV Dornach: Dörsch - Wagatha, Reiter (61. Mamam), Rankovic, Soheili - Partenfelder (82. Buck), Trabelsi, Goßner, Amadodin - Ring (63. Mosig), Zander (85. Reitmayer)

Tore: 0:1 Zander (2.), 0:2 Ring (21.), 1:2 Stanojevic (23.), 2:2 Alessandro De Marco (27., Foulelfmeter), 2:3 Zander (32.), 2:4 Zander (81.) – Zeitstrafe: Goßner (90.+4) – Schiedsrichter: Julian Spiels (FC Deisenhofen) - Zuschauer: 200