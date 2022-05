SV Dornach kann alles klar machen

Von: Guido Verstegen

Teilen

Ein Punkt in Eching würde zum Klassenerhalt reichen

Dornach – Wenn die Fußballer des SV Dornach am Samstag bei Absteiger TSV Eching unentschieden spielen, dann hat der Nord-Bezirksligist den Worst Case verhindert und muss nicht in die Abstiegsrelegation.

Ausgerechnet im Auswärtsspiel gegen jenen Klub, mit dem er einst unvergessliche Erfolge feierte, will Anton Plattner am Samstag (15 Uhr) den Klassenerhalt klar machen. „Wir brauchen noch einen Punkt aus den letzten beiden Spielen, dann haben wir’s gepackt“, sagt Dornachs scheidender Trainer Anton Plattner vor dem Duell mit dem als Absteiger feststehenden TSV Eching. Dort sei der Druck jetzt weg, die Mannschaft könne befreit aufspielen. Plattner spürt allerdings, dass sich seine Elf angesichts der verkorksten Saison beweisen wolle: „Vielleicht wollen sie auch ein bisschen für mich gewinnen - klar ist, dass ich mich hier vernünftig verabschieden will.“ Der SV Dornach holte in den letzten fünf Spielen nur einen Zähler. Mit einem weiteren Remis verhindern die Dornen (34 Punkte) die Abstiegsrelegation - denn dann kann sie der derzeit schlechteste Tabellenelfte der Gruppen Nord, Ost, Süd - derzeit SV Reichertsheimf (28) - nicht mehr abfangen. Damit dies gelingt, soll die Abwehr wie zuletzt stabil stehen, und die Offensive endlich mal wieder treffen. „Am Dienstag haben wir fleißig Abschlüsse trainiert“, erzählte Plattner, dessen Team in der Rückrunde nur 14 Tore erzielte. Auf einen Treffer von Dominik Goßner hofft der SVD-Coach vergeblich, der Kapitän hat sich in den lang geplanten Urlaub verabschiedet.

SV Dornach: Dörsch - Wanzinger, Leidecker, Wagatha, Reiter - Partenfelder, Mosig, Soheili, Buck - Ring - Amadodin