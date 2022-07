SV Dornach kassiert zum Geburtstag ein 1:4

Von: Guido Verstegen

Zweikampf: Denis Zabolotnyi (Kirchheim; links) und Dominik Goßner (Dornach). © Gerald Förtsch

Beachvolleyball, Human Kicker und ganz viel Sonne: Weil der SV Dornach am Wochenende seinen 30. Geburtstag feierte, war am Samstag so einiges geboten rund ums Testspiel der Bezirksliga-Fußballer gegen den klassenhöheren Kirchheimer SC. Die Niederlage fiel mit 1:4 (1:2) etwas zu deutlich aus.

Dornach/Kirchheim – „Wir müssen einfach mehr Tore machen, Chancen genug hatten wir ja“, befand Dornachs neuer Trainer Alexander Schmidbauer, der gute Ansätze seiner Mannschaft gesehen hatte, aber eben auch einige „zu komplizierte“ Aktionen. Die Dornacher – beide Teams waren nicht mit voller Kapelle am Start – gingen durch Wolfgang Wutzer in Führung: Nach einem Pfosten-Abpraller reagierte der Neuzugang am schnellsten (12.). Simon Reitmayer scheiterte kurz darauf aus kurzer Distanz an KSC-Keeper Ivan Babic (20.).

Dann kamen die Kirchheimer langsam ins Rollen und glichen aus: Die Dornacher Abwehr spekulierte vergeblich auf Abseits, und Luca Mauerer blieb cool (37.). Nur drei Minuten später traf Martin Younan im Nachsetzen zum 2:1 und zeichnete dann auch für das dritte KSC-Tor verantwortlich: Kerim Özdemir hatte gleich mehrere Dornacher ausgetanzt und Mauerer abgelegt (60.).

Mika Anneser (64./Pfosten) und Partenfelder (70.) verpassten allein vor dem Kasten die besten Gelegenheiten der Heimelf, Alessandro Cazorla sorgte für den Endstand (90.+2). Kirchheims Spielertrainer Steven Toy war grundsätzlich zufrieden, erkannte aber in der Defensive noch Luft nach oben: „In der neuformierten Viererkette hat die Abstimmung oft nicht gestimmt und der Abstand zu den Sechsern war mitunter zu groß.“ Beim KSC fehlte unter anderem Abwehrmann Ridwan Bello (23), der gerade erst vom Kreisklassisten Vatanspor Freising gekommen ist.

Die Dornacher erwarten am Dienstag (19.30 Uhr) den Bayernligisten Türkspor Augsburg zu einem kurzfristig arrangierten Test. Ihr erstes Vorbereitungsspiel hatten sie gegen Bezirksliga-Aufsteiger FC Deisenhofen II nach Toren von Dominik Goßner (36./39.) und Suheil Amadodin (51./59.) mit 4:1 (2:0) gewonnen. Der Kirchheimer SC empfängt am Mittwoch (19.30 Uhr) ebenfalls in Dornach den Bayernligisten TSV 1860 München II. (GUIDO VERSTEGEN)