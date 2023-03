SV Dornach kommt über 1:1 nicht hinaus

Von: Guido Verstegen

Teilen

Die Dornen (hier Dominik Goßner/l.) geben alles, stechen aber nur ein Mal. © Dieter Michalek

Dornach – Von einstiger Heimstärke ist nicht mehr viel zu sehen: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach müssen im Spiel gegen den FC Fatih Ingolstadt mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden sein.

Wer gedacht hatte, dass die Akteure des SV Dornach nach dem 3:0 beim SV Nord-Lerchenau den nächsten Gegner selbstbewusst in Grund und Boden spielen würden, der sah sich getäuscht. Auch Trainer Nebojsa Stojmenovic vermisste im Duell mit dem Tabellenvorletzten FC Fatih Ingolstadt die nötige Power: „Uns fehlte es im Mittelfeld an Bewegung und Geschwindigkeit, wir waren sogar ein bisschen ängstlich. Letztlich geht das Ergebnis dann so in Ordnung.“ Die Gäste erwiesen sich als der erwartet unangenehme Gegner, schlugen die Kugel immer wieder weit in die Dornacher Hälfte hinein, spekulierten auf die zweiten Bälle und sicherten sich die aufgrund ihrer Lufthoheit meistens. Die Dornacher fanden nie so recht in ihren Rhythmus und verloren nach ordentlichem Start den Zugriff. Wir haben unser Level nicht erreicht“, sagte Stojmenovic, der dennoch den Führungstreffer seiner Mannschaft bejubeln durfte: Nach einem Eckstoß von Felix Partenfelder bekam die Gäste-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone heraus, und Simon Reitmayer schoss aus 13 Metern zum 1:0 ein (25.). Auch der Ausgleich entsprang einem Eckball: Peter Veit setzte sich in der Mitte durch und köpfte zum 1:1 ein (40.).

Die Tatsache, dass er ohne fünf Stammspieler auskommen musste und mit Engin Bagci sowie Diaeddine Hareb zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft im Aufgebot hatte, wollte Stojmenovic nicht als Ausrede gelten lassen. Beinahe wäre das Ganze noch einmal gutgegangen, doch der eingewechselte Josef Zander schoss kurz vor Schluss in aussichtsreicher Position Gäste-Keeper Ernhofer an. guv

SV Dornach - FC Fatih Ingolstadt 1:1 (1:1)

SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Goßner, Mamam, Reiter - Partenfelder, Trabelsi, N. Bagci (78. Wutzer), Soheili - Reitmayer, Rakaric (58. Zander) Tore: 1:0 Reitmayer (25.), 1:1 Veit (40.); Schiedsrichter: Felix Wolf (TSV Dietramszell); Zuschauer: 50