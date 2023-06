SV Dornach krempelt seinen Kader um - neun Zugänge, acht Abgänge

Von: Guido Verstegen

Und das sind noch nicht mal alle: Dornach präsentiert seine Neuzugänge; von links: Nebosja Stojmenovic (Trainer), Florian Ofenstein, Sinisa Antonic, Leo Corluka, Krunoslav Peritin, Can Bozoglu, Kristijan Cabraja, Markus Hanusch, Peter Aicher (Vorsitzender), Jakob Krütten; weitere Zugänge sind: Abdullah Aynaci, Alex Napel, Anes Smajilovic. © Herbert Wirtz/SV Dornach

Nach einer enttäuschenden Saison in der Nord-Gruppe krempelt Fußball-Bezirksligist SV Dornach den Kader für den Neustart in der Ost-Staffel um: Acht Abgängen stehen neun Zugänge gegenüber.

Dornach – „Man weiß ja nie, was noch so passiert, aber Stand jetzt sind die Planungen abgeschlossen“, sagt Dornachs neuer Sportlicher Leiter Jakob Krütten über das Personal für die am 29./30. Juli startende Spielzeit in der Bezirksliga Ost: „Wir haben jetzt wirklich etwas auf die Beine gestellt.“

Für den im Januar verpflichteten Trainer Nebosja Stojmenovic geht es bei null los. Nachdem sich mit Suheyp Trabelsi, Robert Rakaric, Josef Zander (alle Ziel unbekannt), Suheil Amadodin (TuS Holzkirchen) und Albert Hofberger (SV Eichenried) weitere fünf Akteure verabschiedet haben, stehen acht Sommer-Abgänge fest. Im Gegenzug kommen insgesamt neun neue Spieler.

„Es ist beeindruckend, wie viel Zeit und Mühe Nesa in die Analyse des Kaders und in die Spielergespräche gesteckt hat, mit welcher Akribie und Leidenschaft er geschaut hat, wer menschlich und von der Mentalität her in die Mannschaft passt“, lobt Krütten die Arbeit von Stojmenovic.

Für die Abwehr ist neben Rückkehrer Markus Hanusch (32) und Alex Napel (28) auch Krunoslav Peretin (27/SK Srbija) vorgesehen. Auf Hanusch freut sich Krütten besonders: Er schätzt ihn als einen seiner besten Freunde und baut wie Stojmenovic auf „Stutzis“ Qualitäten als Defensiv-Spezialist und Leader. Napel könne beide Außenpositionen beackern, Peretin wiederum sei kampfstark und strahle sehr viel Ruhe aus.

„Abdullah Aynaci hatten wir schon öfters auf dem Zettel, jetzt zieht er nach Trudering und kommt zu uns“, sagt Krütten über den 26-jährigen Mittelfeldspieler vom Landesligisten VfB Forstinning, der in erster Linie für die Außenbahnen vorgesehen ist. Sinisa Antonic (29/NK Hajduk) soll in der Zentrale für Stabilität und Ordnung sorgen, Anes Smajilovic (25/FC Bosna) hatte in der Kreisklasse auf dem Flügel eine gute Torquote, Leonard Corluka (20/TSV Sauerlach) lotet als engagierter junger Spieler seine Chancen aus.

Den Angriff sollen Kristijan Cabraja (29/SK Srbija) und Can Bozoglu (25/VfB Forstinning) beleben. Krütten: „Kristijan hat einen starken linken Fuß, bei Can müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, er kommt aus einer langen Verletzungspause.“ (GUIDO VERSTEGEN)