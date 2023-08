Die Party geht weiter: SV Dornach lässt sich auch von Waldkraiburg nicht stoppen

Von: Nico Bauer

Drei Spiele, drei Siege. Beim SV Dornach läuft es gerade. © FuPa/Roland Schäfer

Die Bezirksliga-Party des SV Dornach geht weiter. Im dritten Spiel gab es den dritten Sieg – und der war mit einem 3:0 (0:0) beim VfL Waldkraiburg absolut verdient.

Dornach – Die Dornacher bekamen es mit einem Gegner zu tun, der nicht wirklich am Spiel teilnahm. Die Gastgeber standen hinten mit einem massiven Bollwerk und lauerten auf einen Fehler, der den Konter möglich machte. Der Dornacher Trainer Nebosja Stojmenovic war sehr zufrieden mit seiner Elf, weil sie sich 90 Minuten lang keine Blöße gab und, wie schon zuletzt beim 5:0 in Waldperlach, Spiel wie Gegner kontrollierte. „Wir müssen auch trotz der hohen Temperaturen geduldig bleiben.“

Auch diese Vorgabe wurde 90 Minuten lang berücksichtigt. Dornach hatte Ballbesitz und blieb auch ganz ruhig nach der torlosen ersten Hälfte. Die Gäste hatten nicht viele Torabschlüsse, aber eine Führung wäre schon in Ordnung gegangen. Gegen Ende der ersten Hälfte traf Partenfelder die Latte.

Standardsituationen bringen gegen harmlose Waldkraiburger die Entscheidung

Solch zähe Spiele werden in erster Linie bei ruhenden Bällen entschieden. Und genau so kam es dann auch, weil die beiden Tore in der 54. und 59. Minute zum 0:2 aus Standardsituationen entsprangen. Markus Hanusch und Dominik Goßner waren jeweils mit dem Kopf zur Stelle – das war gegen harmlose Waldkraiburger die Vorentscheidung.

Um zwei Tore aufzuholen, fehlten die Mittel, zumal der SV Dornach auch mit der Führung keinen Millimeter vom eigenen Matchplan abwich. Rene Reiter machte mit dem 3:0 in der 70. Minute frühzeitig alles klar. (Nico Bauer)

VfL Waldkraiburg - SV Dornach 0:3 (0:0).

SVD: Bertic, Goßner, Hanusch, Napel, Reiter (73. Bittl), Antonic (81. Roth), Aynaci, Buck (85. Wagatha), Partenfelder, Soheili, Bozoglu (66. Smajlovic).

Tore: 0:1 Hanusch (54.), 0:2 Goßner (59.), 0:3 Reiter (70.).

Schiedsrichter: Leonhard Winkler.

Zuschauer: 111.