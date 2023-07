SV Dornach: Leidecker trifft nach langer Verletzungspause

Von: Guido Verstegen

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach landen einen 3:0-Testspielsieg gegen den FC Deisenhofen II, freuen sich aber noch mehr über das von einem Tor gekrönte Comeback Maximilian Leideckers.

„In den 25 Minuten vor der ersten Trinkpause sind wir so richtig geschwommen, danach wurde es dann besser. Der Sieg ist sicher zu hoch ausgefallen, war aber nicht unverdient“, hakte Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten den 3:0 (0:0)-Erfolg als „lehrreich“ ab. Süd-Bezirksligist FC Deisenhofen II lockte die Gastgeber zunächst geschickt und kam dann schnörkellos mit viel Tempo vors Tor. Glück für die Dornacher, dass der Gegner in dieser Phase unzählige Male ins Abseits lief und Keeper Dominik Bertic eine Großchance vereitelte.

Nach dem Wechsel standen die Dornen hinten sicherer, Deisenhofen verlor den Zugriff und fing sich zwei unglückliche Gegentore. Erst fiel eine misslungene Flanke von Markus Buck hinten ins lange Eck (70.), dann sprang der Ball nach einer Ecke von Sinisa Antonic quer durch den Strafraum und Maximilian Leidecker vollstreckte am zweiten Posten (86.).

Der 30-jährige Manndecker lief nach langer Verletzungspause erstmals seit Oktober 2022 wieder auf und krönte seinen Kurzeinsatz mit einem Treffer. „Das freut uns alle wahnsinnig für Leidi“, sagte Krütten. Felix Partenfelder machte nach Steckpass von Leonard Corluka den Deckel drauf (90.).

Die letzten beiden Vorbereitungspartien bis zum wegen der spielfreien ersten Runde verspäteten Saisonstart am 5. August bestreitet der SV Dornach am 25. April (19.30 Uhr) gegen den SV Helios-Daglfing und am 30. Juli (17 Uhr) beim FC Phönix München. (guv)