SV Dornach mit dem 0:4 noch gut bedient

Von: Guido Verstegen

Dornach – Kommen da noch unruhige Wochen auf die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach zu? Beim SV Nord-Lerchenau war der Tabellenachte jedenfalls ohne Chance und muss nach dem 0:4 (0:3) erneut den Blick nach unten richten.

„Wir waren mit dem Ergebnis noch gut bedient, Maximilian Dörsch hat Schlimmeres verhindert“, stellte Trainer Anton Plattner nach dem peinlichen Auftritt seiner Mannen auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage enttäuscht fest und nannte mit seinem Keeper zugleich den einzigen Dornacher Spieler, der seine Leistung brachte. Zunächst verhinderte ein Dornacher Abwehrbein nach einem Kopfball von Lazar Cavnic den Rückstand (8.), dann lagen die Gäste schnell mit 0:2 hinten. Karl-Heinz Lappe nach einem Steckpass (13.) und Edin Smajlovic im Anschluss an einen Einwurf (14.) brachten die Nordler mit einem Doppelschlag in Führung. Dörsch riskierte dann im Eins gegen Eins zweimal Kopf und Kragen, ehe Lappe auf Vorarbeit von Peter Zeussel den dritten Treffer nachlegte (36.). Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Dornen keine Bindung zum Spiel und keinen Zugriff auf den Gegner, der die Gäste mit dem ungefährdeten Sieg in der Tabelle überflügelte. „Das war alles lethargisch, langsam, umständlich“, befand Plattner.

Offensiv fand Dornach praktisch nicht statt, in der Abwehrarbeit wirkte die Mannschaft überfordert, Stellungsfehler häuften sich. Dörsch machte zwei weitere hundertprozentige Torchancen der Hausherren zunichte, dann musste er sich zum vierten Mal geschlagen geben: Diesmal war Zeussel auf Zuspiel von Lappe erfolgreich (70.). guv

SV Nord-Lerchenau - SV Dornach 4:0 (3:0)

SV Dornach: Dörsch - Wanzinger, Wagatha, Reiter (77. Bertic), Stengelin - Amadodin (59. Regiert), Akbulut, Soheili, Partenfelder (59. Tokoro) - Ring - Goßner (59. Buck) Tore: 1:0 Lappe (13.), 2:0 Smajlovic (14.), 3:0 Lappe (36.), 4:0 Zeussel (70.) Schiedsrichter: Christian Böckl (Höslwang) Zuschauer: 50