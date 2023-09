SV Dornach: Moment genießen und „nicht hektisch werden“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Dornach – Beim SV Dornach genießen sie gerade einfach nur den Moment, den Blick auf die makellose Bilanz und die Tabelle: An diesem Samstag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft als direkter Verfolger des FC Moosinning, der trotz einer 0:7-Pleite im Auftakt-Heimspiel gegen den TuS Raubling vor dem siebten Spieltag als Spitzenreiter grüßt.

„Wir wollen natürlich immer gewinnen, aber wenn wir am Ende mit einem 0:0 rausgehen, sind wir sicher zufrieden“, schaut Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten mit großem Respekt auf den Gegner, der nach dem Landesliga-Abstieg in den vergangenen drei Spielzeiten (einmal Bezirksliga Nord, zweimal Ost) jeweils Dritter wurde: „Moosinning zieht immer durch, ist kämpferisch stark – es war dort immer schwierig.“

Tatsächlich konnten die Dornen bisher nur in Testspielen gegen Moosinning gewinnen, in Pflichtspielen stehen drei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche – zuletzt gab es im Oktober 2019 beim 1:4 in Moosinning eine Abreibung.

Dennoch können die Dornacher die Aufgabe mit breiter Brust angehen: Zwei Gegentore in vier siegreich gestalteten Partien stehen für die defensive Stabilität der Mannschaft, vorne stimmt die Quote mit aktuell 13 Treffern ebenfalls. „Wir wollen auch diesmal erst einmal sicher stehen, nicht hektisch werden und unsere Linie durchziehen“, erwartet Krütten ein interessantes Duell zweier intelligent spielenden Teams. Und er fügt hinzu: „Die Jungs haben Bock und wissen alle, dass harte Arbeit dahintersteckt und mit zwei Niederlagen alles ganz anders aussehen kann.“

Nach dem 3:1-Erfolg über den SVN München hat Dornachs Trainer Nebojsa Stojmenovic wenig Veranlassung, seine Startelf umzubauen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Napel, Hanusch, Goßner, Buck - Antonic, Rankovic - Aynaci, Soheili, Partenfelder - Bozoglu