Dornachs Motor stottert - Nach 1:2 ist Herbstmeisterschaft futsch

Von: Guido Verstegen

Bedrängt: Dornach (Noah Soheili; r.) kassiert eine schmerzhafte Niederlage. © Dieter Michalek

Der Motor ist ins Stottern geraten: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach verlieren gegen den abstiegsbedrohten VSST Günzlhofen-Oberschweinbach mit 1:2 und quittieren die zweite Heimniederlage in Folge.

Dornach – Alles war angerichtet, denn nach dem 1:1 von Tabellenführer FSV Pfaffenhofen in Manching winkte dem SV Dornach im Falle eines Sieges die Herbstmeisterschaft. „Aber die Mannschaft war dann sehr weit von ihrem Leistungsmaximum entfernt und hat dann verdient verloren“, sagte Dornachs Trainer Alexander Schmidbauer über die „schmerzhafte Niederlage“.

Über 90 Minuten hinweg erarbeiteten sich die Dornen nur wenige Torchancen. Aber auch als Robert Rakaric einen Angriff über Noah Soheili, Manuel Ring, Josef Zander und Markus Buck zum 1:0 abschloss (30.), bekamen die Gastgeber keine Ruhe in ihre Aktionen und kassierten stattdessen den Ausgleich. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte hebelte die Dornacher Defensive aus, und Paul Fischer erzielte das 1:1 (40.).

„In der Halbzeitpause haben wir klar angesprochen, was wir besser machen müssen und wollen. Gefühlt haben wir nichts davon auf die Straße bekommen“, stellte Schmidbauer enttäuscht fest. Nach einem Foul von Daniel Mosig an Kelvin Gomez verwandelte Qendrim Beqiri den fälligen Strafstoß zum Siegtreffer für den Aufsteiger (60.). „Kompliment an Günzlhofen: Sie haben ihren Plan verfolgt, sie haben ihre Sache gut gemacht“, gratulierte Schmidbauer dem Gegner.

Seine Schützlinge fanden nie ihre Linie und beendeten die Partie mit nur neun Feldspielern, weil Malik Abasse nach einem Foul an Gomez mit Rot vom Platz musste (90.+1). Der eingewechselte Vladimir Rankovic handelte sich zudem eine Zeitstrafe ein (64.). (guv)

SV Dornach - VSST Günzlhofen 1:2 (1:1)

Dornach: Bertic - Mosig, Leidecker (42. Rankovic), Reiter, Soheili (81. N. Bagci) - Zander, Goßner (81. Reitmayer), Abasse, Buck (69. Anneser) - Rakaric (46. Amadodin), Ring.

Tore: 1:0 Rakaric (30.), 1:1 Fischer (40.), 1:2 Beqiri (60., Foulelfmeter) Rot: Abasse (90.+1) - Zeitstrafe: Rankovic (Dornach/64.) - Schiedsrichter: Florian Reitmair (SV Wielenbach) – Zuschauer: 100.