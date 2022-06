Dornachs neuer Trainer Alexander Schmidbauer: „Mir macht’s Spaß, junge Leute zu entwickeln“

Von: Guido Verstegen

„Ich denke jetzt in Dornach eher mittelfristig, will über zwei, drei Jahre etwas aufbauen“: Alexander Schmidbauer (links) im Gespräch mit Merkur-Reporter Guido Verstegen. © guv

An diesem Mittwoch steigt Alexander Schmidbauer mit den Bezirksliga-Fußballern SV Dornach in die Vorbereitung auf die nächste Saison ein. Im Interview spricht der neue Trainer der Dornen unter anderem über seine Ziele und Wünsche.

Herr Schmidbauer, Sie sind erst 33, haben aber schon zehn Jahre als (Spieler-) Trainer hinter sich. Jetzt coachen Sie erstmals ein Bezirksliga-Team. Was fasziniert Sie am Trainerjob?

Grundsätzlich kann ich mir Spiele kaum anschauen, ohne zu überlegen, wie man jetzt was am besten macht. Ich stelle mir Spielzüge vor, die noch nicht passiert sind oder Laufwege abseits des Balles. Schon als Elfjähriger beim FC Bayern habe ich mir Gedanken um das Warum gemacht – als Sechser hast du eben alles um dich herum und so einen anderen Blick aufs Geschehen.

Zur Person Alexander Schmidbauer (33) spielte in der Jugend für den FC Bayern und die SpVgg Unterhaching. In der Hachinger U19 (2008) und in der U21 in der Bayernliga (2010) zog er sich jeweils einen Kreuzbandriss zu, war dann knapp zehn Jahre für den FC Falke Markt Schwaben aktiv und wurde dort zum (Spieler-)Trainer. Zuletzt betreute er den Kreisligisten SC Kirchasch.

Der 33-Jährige ist studierter Sportmanager, arbeitet als Gang-Analyst für ein Münchner Unternehmen und wohnt in Heimstetten. (guv)

Ihre aktive Karriere haben Sie frühzeitig beenden müssen…

…ich hätte angesichts meiner Knieprobleme eigentlich drei, vier Jahre früher Trainer werden müssen, statt noch als Spielertrainer zu arbeiten und erst 2018 aufzuhören. Aber mit 24 oder 25 merkst du nicht, wie der Knorpel immer weiter verschleißt – und ein paar Jahre später tut’s dann so richtig weh.

Dabei haben Sie sich nicht einmal bewusst für den Trainerposten entschieden.

Ja, stimmt. Das war in der Saison 2012/2013 beim FC Falke Markt Schwaben – im Herbst wollte ich aufhören und brauchte eigentlich Abstand, im Mai des folgenden Jahres war ich plötzlich Trainer. Der Coach der Zweiten hatte aufgehört, und ich wurde gefragt, ob ich aushelfen will. Aus der Not geboren, aber eigentlich ein großes Glück.

Inwiefern?

Mir macht’s Spaß als Trainer, mir macht’s Spaß, junge Leute zu entwickeln. Die Älteren sind tatsächlich schon etwas festgefahren (lächelt), aber auch denen kann man immer noch etwas beibringen.

Elf kommen – fünf gehen Der SV Dornach will’s in der neuen Saison offenbar wissen: Elf Neuzugängen stehen fünf Abgänge gegenüber. Vladimir Rankovic (28) war schon in der Zweiten und Dritten Liga aktiv, Cenk Imsak (32) verfügt über Bayernliga-Erfahrung. Gleich drei Akteure kommen vom Lokalrivalen FC Aschheim.

Neuzugänge: Mika Anneser, Albert Hofberger, Simon Reitmayer (alle FC Aschheim), Vladimir Rankovic (Türkspor Augsburg), Cenk Imsak (SpVgg Haidhausen), Wolfgang Wutzer (TSV Abensberg), Philipp Kahl (FC Alte Haide), Achraf Mamam (reaktiviert, zuletzt FC Unterföhring), Nedim Bagci (SV Dornach II), Kevin Fleischmann (Kirchheimer SC), Vincent Schäfer (beide A-Jugend Kirchheimer SC)

Abgänge: Oliver Stengelin, Clovis Tokoro (beide Studium), Matthias Regiert (FC Kollbach), Osman Akbulut (Ziel unbekannt), Christoph Glas (Karriereende)

Testspiele des SV Dornach: 29. Juni, 19.30 Uhr FC Deisenhofen (H), 2. Juli, 14 Uhr Kirchheimer SC (H), 9. Juli, 17 Uhr VfB Forstinning (H), 16. Juli, Uhrzeit offen SV Reichertsheim (A), 23. Juli, 14 Uhr SC Baldham-Vaterstetten (H) (guv)

Sie sprechen vom SV Dornach. Was glauben Sie: Ist die schwierige Saison knapp vier Wochen nach dem letzten Punktspiel tatsächlich abgehakt?

Ja, anders geht das auch nicht. Und wir erleben ja einen Neuanfang – wir haben einen neuen Vorstand, und die Mannschaft findet sich mit den zahlreichen Verstärkungen ebenfalls neu, auch wenn der Stamm erhalten geblieben ist.

Die neue Vereinsspitze will junge Dornacher Eigengewächse nach und nach zurückholen, außerdem soll die Jugendarbeit wieder an oberster Stelle stehen. Aktuell gibt es allerdings weder eine B-Jugend noch eine A-Jugend, und die C-Jugend braucht dringend Personal...

…das ist wirklich bescheiden. Es ist ohne Frage noch ein weiter Weg, aber mit langem Atem machbar.

Kurzfristige Erfolge sind hingegen womöglich für Ihr runderneuertes Team drin.

Spielern wie Dominik Goßner, Maximilian Leidecker oder Daniel Mosig, die alle so um die 30 sind, würde es sicher gefallen, mal in die Landesliga aufzusteigen. Das ist jetzt so schnell kein Muss. Aber oben mitzuspielen wäre schon wichtig, um wieder Schwung reinzukriegen und auch die Zuschauer zurückzuholen. Ein realistisches Ziel ist zunächst einmal ein Platz unter den ersten fünf.

Der Kader ist gewachsen, verjüngt wird er allerdings nicht.

Wir haben einen guten Kern, deshalb muss man da jetzt auch nichts überstürzen – und es kommen auch jüngere Spieler dazu. Ich denke jetzt in Dornach eher mittelfristig, will über zwei, drei Jahre etwas aufbauen. Die Mannschaft hat richtig Bock, und die Spieler wollen einfach beweisen, dass die letzte Saison (Platz elf in der Endabrechnung, d. Red.) ein Ausrutscher war. Jetzt ist der FC Aschheim noch in der Liga, und wir wollen definitiv vor Aschheim landen. Wir wollen eine gute Saison spielen, nach der wir sagen können: „Hat Spaß gemacht!“

Und am besten zwei Derbysiege feiern…

Da freue ich mich drauf, da bin ich aus der Zeit in Kirchasch so einiges gewöhnt dank der vielen Duelle im Landkreis Erding mit bis zu 400 Zuschauern.

2020 haben Sie kurz vor dem Lockdown bei Ihrem Vorgänger Anton Plattner eine Art Praktikum gemacht.

Wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich länger geblieben – so waren es nur vier oder fünf Trainingseinheiten. Ich habe mich mit Toni gut verstanden, er hat gleich gemeint, ich könnte auch spielen. (lacht)

Wie ist der Kontakt zum SV Dornach entstanden?

Der Erste, der mich wirklich gefragt hat, war Daniel Mosig: Wir haben früher zusammen bei Falke gespielt und seitdem sind wir gute Freunde. Irgendwie war mein Name in Dornach gefallen, und vielleicht hatten mich einige nach den Einheiten auch in guter Erinnerung. Dann habe ich mit Florian Ofenstein getroffen – noch in der Annahme, dass ich es mir nicht vorstellen kann, weil ich eigentlich beim SC Kirchasch bleiben wollte und das auch so kommuniziert hatte. Es war dann ein super Gespräch mit Flo. Ich bin froh, dass dann alles reibungslos ablief – ich habe dem SC Kirchasch sehr viel zu verdanken und gönne es dem Moro (Alexander Mrowczynski, d. Red.), dass er jetzt Cheftrainer ist. (lacht)

Es ist Ihre erste Bezirksliga-Saison, was nehmen Sie sich persönlich vor?

Ich will herausfinden, was für mich und mit der Mannschaft möglich ist. Die Inhalte werden ähnlich sein, allerdings sind in Dornach viele Spieler gut ausgebildet, da geht es in taktischen Fragen mehr darum, wie ich etwas haben will. Ich bin gespannt, wie meine Art Fußball zu sehen und zu denken, ankommt bei der Mannschaft.

Manuel Ring steht Ihnen zukünftig als Co-Spielertrainer zur Seite.

Auf unsere Zusammenarbeit freue ich mich schon sehr. Es ist sein erster Trainerjob, aber er will auch als Spieler noch mal zeigen, was er draufhat.

(Das Gespräch führte Guido Verstegen.)