Dornachs Goalgetter Partenfelder: „Die Situationen waren so, dass ich die Tore machen muss“

Von: Guido Verstegen

Felix Partenfelder, Dreifach-Torschütze des SV Dornach. © Gerald Förtsch

Neun Siege in zwölf Spielen, alleiniger Tabellenführer in der Bezirksliga Nord: Es läuft für die Fußballer des SV Dornach. Und für Mittelfeldspieler Felix Partenfelder (26), dem beim 3:0 gegen den SVN München ein Dreierpack gelang.

Herr Partenfelder, Ihr Trainer Alexander Schmidbauer hatte Ihnen zuletzt geraten, im Strafraum des Gegners auch mal egoistischer zu sein und selbst den Abschluss zu suchen, statt noch einmal querzulegen. Die Botschaft scheint angekommen zu sein.

Das auf jeden Fall. (lacht) Aber diesmal waren die Situationen tatsächlich so, dass ich die Tore machen muss. Nach klassischen Steckpässen von zweimal Manuel Ring und einmal Josef Zander stand ich dann allein vor dem Torwart. Und ich bin cool geblieben.

Sie haben die Mannschaft erstmals als Kapitän aufs Feld geführt und Ihren ersten Bezirksliga-Dreierpack erzielt.

Na ja, die anderen beiden Kapitäne Dominik Goßner und Vladimir Rankovic waren nicht bzw. nicht von Anfang an dabei, dann bin ich eben an der Reihe. Es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. In der Kreisliga habe ich vor ewigen Jahren mal einen Hattrick erzielt (3:0 gegen den FC Perlach am 10. November 2013, d. Red.).

Sieben Tore und sechs Assists stehen für Sie zu Buche. Und mit derzeit 34 Treffern stellt der SV Dornach die schlagkräftigste Offensive der Liga - worauf führen Sie das zurück?

Diese geballte Offensivpower haben wir in den letzten Wochen entwickelt. Es wurde allerdings auch Zeit, dass wir das hinbekommen – in der Vorbereitung und zu Beginn der Runde haben wir zu viele hochkarätige Chancen vergeben. Die Konstanz ist da, und wir spielen die Situationen im Moment einfach konsequent zu Ende. Die Qualität im jetzt auch breiteren Kader stimmt einfach.

Von den letzten neun Partien hat das Team acht gewonnen, das 1:2 in Manching war schnell abgehakt. Jetzt ist der SV Dornach alleiniger Tabellenführer - fällt das Wort Aufstieg in der Kabine?

Wir wollen auf jeden Fall ganz oben mitspielen. Dann sehen wir ja, was noch so geht.

(Interview: Guido Verstegen.)