Robert Rakaric verlässt SV Dornach

Von: Guido Verstegen

Unbedrängter Abschluss: Felix Partenfelder erzielt das 2:0 für Dornach. © Dieter Michalek

Drei Tage nach der witterungsbedingten Absage des Tests gegen den Landesliga-Dritten FC Sportfreunde Schwaig hat Fußball-Bezirksligist SV Dornach sein Vorbereitungsspiel gegen den Kreisligisten FC Eitting mit 4:0 (2:0) gewonnen. „Wir hätten schon gerne gegen Schwaig gespielt, das wäre eine wichtige Belastungsprobe gewesen – aber bei dem Sturm hat das einfach keinen Sinn gemacht“, sagte Anton Plattner.

Dornach – Dornachs Trainer war mit Vielem einverstanden, was er am Samstag beim klaren Sieg seiner Elf mit Toren von Suheil Amadodin (3.), Felix Partenfelder (14.), Dominik Goßner (53.) und Clovis Tokoro (68.) gesehen hatte. „Aber wir haben immer wieder die Grundordnung verloren und im Mittelfeld Lücken offenbart, die dem Gegner zu viele gute Chancen ermöglichte, die der glücklicherweise nicht genutzt hat“, sagte Plattner. „Da müssen wir defensiv einfach besser arbeiten.“

Während Ex-Keeper Jakob Krütten (29) nach seinem Wechsel zum TSV Trudering als Torwarttrainer zu den Dornen zurückgekehrt ist, hat Angreifer Robert Rakaric (37) den Klub nach zweieinhalb Jahren und 20 Treffern in 25 Punktspielen verlassen und ist nun Co-Trainer beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen. Plattner: „Er hat zwar angeboten, dass er uns weiterhin zur Verfügung steht, aber das lässt sich realistisch betrachtet zeitlich nicht umsetzen.“

Bevor es am 6. März (14.30 Uhr) mit dem Nachholspiel beim SV Kasing in der Liga weiter geht, stehen für den SV Dornach in dieser Woche noch die Testspiele daheim gegen den SC Grüne Heide (Dienstag, 19.30 Uhr) und beim TSV Neuried an (Sonntag, 14 Uhr). (GUIDO VERSTEGEN)