SV Dornach schielt vor Auftakt nach oben: „Letztes Wort noch nicht gesprochen“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Der SV Dornach startet am Sonntag in das Jahr 2022. © Christian Riedel

Können die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen? Schon das Nachholspiel beim SV Kasing wird erste Fingerzeige liefern.

Dornach – „Mit der Vorbereitung bin ich nur bedingt zufrieden“, sagt Anton Plattner. Nicht nur, dass der Coach des SV Dornach aus vielerlei Gründen kaum einmal mehr als 13 Spieler im Training begrüßen konnte – nein, er ist auch mit dem Fitnesslevel seiner Schützlinge nicht einverstanden: „Die Jungs sollten in der Pause selbstständig an ihrer Grundlagen-Ausdauer arbeiten, darauf habe ich mich verlassen. Leider hat da der eine oder andere durchaus Defizite.“

Dann kam die Belastung in den Testspielen, die Wehwehchen häuften sich. Kapitän Dominik Goßner hatte sich nach langer Verletzungspause beim Tabellen-Neunten zurückgemeldet und fällt jetzt mit Verdacht auf Muskelfaserriss aus. Christoph Glas und Maximilian Leidecker gehen angeschlagen in das Nachholspiel beim SV Kasing, Marco Jordan fehlt aus beruflichen Gründen und ob der kränkelnde Manuel Ring dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig. Dominik Bertic hat immer noch Schmerzen in der Schulter – der Keeper wird noch für weitere vier Wochen als Feldspieler auf der Ersatzbank Platz nehmen –, für Malik Abasse ist die Saison nach einer Meniskus-Operation bereits beendet.

„Die Qualität im Kader stimmt, und im Aufstiegsrennen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen – wir müssen eben da sein“, will Plattner nicht groß lamentieren. Zumal er die Unterföhringer Neuzugänge Oliver Stengelin und Osman Akbulut als absolute Verstärkungen wahrnimmt. Die Dornen sind gewarnt: Aufsteiger Kasing – als Zwölfter längst nicht aller Sorgen ledig – nahm beim 0:0 im Hinspiel einen Punkt mit. (Guido Verstegen)

Voraussichtliche Aufstellung: Dörsch – Glas, Stengelin, Leidecker, Reiter – Tokoro, Mosig, Wagatha, Partenfelder – Ring (Soheili) - Amadodin