SV Dornach schlägt Bayernliga-Aufsteiger Kirchheimer SC

Von: Guido Verstegen

Die Bayernliga-Aufsteiger vom Kirchheimer SC (r. Alessandro Cazorla) können sich gegen den SV Dornach (l.Manuel Wagatha) nicht entscheidend durchsetzen. © gefö

KSC-Trainer Steven Toy: „Brauchen unbedingt mehr Stabilität in allen Mannschaftsteilen“

Dornach – In ihrem ersten Testspiel haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach den benachbarten Bayernliga-Neuling Kirchheimer SC mit 3:2 bezwungen – und gehen mit viel Schwung in die restliche Vorbereitung.

Es passte ins Bild, dass ausgerechnet Robert Bittl Sekunden vor dem Abpfiff das Siegtor erzielte: Der 22-jährige Angreifer aus der Dornacher Reserve traf gegen die Kirchheimer, für die er drei Jahre in der Jugend aufgelaufen war. „Die Einstellung hat gestimmt, das hat Spaß gemacht heute – vor allem mit der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich hochzufrieden“, sagte Dornachs Trainer Nebojsa Stojmenovic: „Wir wollten hinten sicher stehen und vorne unsere Chancen suchen.“

Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste in Person von Peter Schmöller (9.), dann führte auch schon die Heimelf. Dominik Goßner scheiterte noch am gut reagierenden KSC-Keeper Ivan Babic, doch SVD-Neuzugang Kristijan Cabraja versenkte den Nachschuss (12.). Beim Gastgeber waren vier der neun Neuen dabei, beim KSC – das Team hatte am Vormittag noch trainiert – standen drei von vier Zugängen im Aufgebot. Auch Luis Metzen: Der 28-Jährige spielte zuletzt für den FC Wangen in der Verbandsliga Württemberg und soll den Faktor Erfahrung in der Defensive stärken. Weil er aus beruflichen (Studium Sonderschul-Lehramt an der LMU) und privaten Gründen nach München gezogen ist, googelte er sich nach eigenen Angaben zum Kirchheimer SC: „Ich habe gelesen, dass da Innenverteidiger gesucht werden, hab’ angerufen und mich dann beim Probetraining letzte Woche gleich wohl gefühlt.“ Es sei ein typisches Testspiel gewesen, das dürfe man nicht überbewerten, sagte Metzen nach seinem 45-minütigen Debüt. „Aber es wartet noch viel Arbeit auf uns.“ Die KSC-Elf hatte stark begonnen, dann aber zunehmend mit zu wenig Tempo und zu seltenen Überraschungsmomenten agiert. Das 1:1 durch ein Kopfballtor von Schmöller ließ kurz nach der Pause auf Besserung hoffen (49.), doch Dornachs gerade eingewechselter Co-Spielertrainer Manuel Ring erzielte mit seinem ersten Treffer im ersten Spiel seit seinem Kreuzbandriss im November 2022 das 2:1 (52.). Dornach war bei Chancen von Mika Anneser (59.) und Felix Partenfelder (62.) dem dritten Treffer nahe, dann glich Alessandro Cazorla zum 2:2 aus (72.). „Es waren nicht alle da und jeder hat seine Spielzeit bekommen, aber wir brauchen unbedingt mehr Stabilität und zwar in allen Mannschaftsteilen“, sagte Kirchheims Spielertrainer Steven Toy, der erstmals seit dem 4. Februar (3:1 im Test beim SVN München) mal wieder selbst das Trikot überstreifte. guv