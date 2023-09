Wochen der Entscheidung - SV Dornach setzt auf Heimvorteil

Von: Guido Verstegen

Fußball-Bezirksligist SV Dornach will sich oben festbeißen und peilt im Duell mit dem ESV Freilassing den dritten Heimsieg an.

Dornach – Die Urlaubszeit und damit die Phase mit immer wieder fehlenden Spielern ist so langsam abgeschlossen beim SVD. Unter den 21 Akteuren im Training tummelte sich auch Co-Spielertrainer Manuel Ring, der in seinen zwei Punktspielen dreimal traf und den Aktionen des noch ungeschlagenen Tabellenzweiten zusätzlichen Drive verleihen wird. Ob „Ringo“ im Heimspiel gegen den zwei Punkte schlechter dastehenden ESV Freilassing (Samstag, 13 Uhr) von Anfang an aufläuft, ist noch offen.

Schließlich war Trainer Nebojsa Stojmenovic mit dem 1:1 gegen den gastgebenden FC Moosinning grundsätzlich zufrieden und kann auch diesmal aus dem Vollen schöpfen. Aktuell sind nur Krunoslav Peretin (Innenbandriss) und Maximilian Leidecker (Innenbandanriss) länger außen vor. „Das Spiel in Moosinning hat uns gezeigt, dass wir noch daran arbeiten müssen, wie wir uns offensiv gegen derart robuste Mannschaften durchsetzen können“, sagt Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten, erwartet im Duell mit dem ESV Freilassing eine ähnliche Herausforderung und setzt dabei auf den Heimvorteil: „Wenn wir zuhause unsere Qualitäten bringen, wird’s für jeden Gegner schwer.“

Krütten baut darauf, dass die Mannschaft die anstehenden drei Heimspiele gewinnt und zwischendurch auch die Nachholpartie beim FC Töging (Mittwoch, 19.45 Uhr) positiv bestreitet: „Jetzt kommen die Wochen, in denen es sich entscheidet, in welche Richtung es geht.“

Der Vorjahres-Sechste Freilassing gewann am vergangenen Wochenende das Lokalderby beim SV Saaldorf (2:0) und kommt mit der Empfehlung von zuletzt drei Spielen ohne Niederlage. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Napel, Hanusch, Goßner, Buck - Antonic, Rankovic - Aynaci, Soheili, Partenfelder - Bozoglu