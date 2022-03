SV Dornach: Sieg von Verletzung überschattet

Von: Guido Verstegen

Der SV Dornach feierte einen Sieg in Kasing. © Meyer

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben sich mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg im Nachholspiel beim SV Kasing auf Platz fünf vorgeschoben. Der Sieg wurde von einer Verletzung in der Schlussminute überschattet.

Dornach – Nach dem Abpfiff musste sich Anton Plattner erst einmal sammeln: Der Trainer des SV Dornach kümmerte sich zunächst um Christoph Glas. Der 29-jährige Defensivspieler hatte sich kurz vor Schluss noch am Knie verletzt und selbst das Allerschlimmste befürchtet. „Es habe sich so angefühlt wie damals in Ingolstadt, hat er gesagt“, berichtet Plattner.

Am 15. September 2019 hatte sich Glas beim 4:1 gegen den Türkischen SV seinen zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und erst fast genau zwei Jahre später sein Pflichtspiel-Comeback gegeben. Plattner: „Und jetzt das linke Knie, es ist so bitter.“ Die Freude über den wichtigen Dreier trat so erst einmal in den Hintergrund. „Das Resultat macht Mut für die nächsten Aufgaben“, sagt Plattner. Seine Elf startete gut ins Spiel, geriete aber mit 0:1 in Rückstand (20.) – Martin Oblinger war nach einem Abpraller für den SV Kasing erfolgreich. Initialzündung war das erste Pflichtspiel-Tor von Neuzugang Osman Akbulut kurz vor der Pause (45.), denn die Dornen gewannen ihre Sicherheit zurück und fuhren nach den dann folgenden Treffern von Felix Partenfelder (54./82.) einen verdienten Sieg ein. (Guido Verstegen)

SV Kasing – SV Dornach 1:3 (1:1) Dornach: Dörsch – Glas, Stengelin, Leidecker (90. Mezini), Reiter (70. Soheili) – Tokoro, Akbulut (60. Mosig), Wagatha, Partenfelder – Ring – Amadodin (82. Regiert) – Tore: 1:0 Oblinger (20.), 1:1 Akbulut (45.), 1:2 Partenfelder (54.), 1:3 Partenfelder (82.) – Schiedsrichter: Schunke (Schwaig); Zuschauer: 100